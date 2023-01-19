Работа продолжается

На заседании рассмотрены основные итоги деятельности Государственной комиссии за 2022 год.

Одним из ключевых результатов работы стала подготовка 31 тома сборников материалов и документов, посвященных истории политических реп­рессий.

В ходе мероприятия проведена презентация многотомника с участием ее авторов – членов Государственной комиссии, видных ученых и экспертов.

Книги содержат ранее неизданные и неопубликованные архив­ные документы и мате­риалы, связанные с историей различных категорий жертв политических репрессий 20–50-х годов XX столетия.

На заседании отмечено, что работа по изданию материалов Государственной комиссии будет продолжена в текущем году в рамках единой серии.

Также руководителями заинтересованных госорганов были представлены результаты работ по рассекречиванию специальных и ведомственных архивных фондов, систематизации и оцифровке архивных материалов.

По итогам заседания даны поручения по приоритетным направлениям работы на 2023 год в целях продолжения научно-иссле­довательской деятельности и реабилитации граждан.