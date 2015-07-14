Работа продолжается

Статьи
1003
Лаура ТУСУПБЕКОВА
Спикер подчеркнул, что в период четвертой сессии Парламента пятого созыва страна стала свидетелем важных общественно-политических событий и начала масштабных реформ.

– На всенародных выборах граж­дане Казахстана дали справедливую оценку титаническому труду Нурсултана Назарбаева и оказали единодушную поддержку курсу Елбасы на ускоренное развитие страны и повышение благосостояния народа, – сказал К. Токаев, подчеркнув, что инициированная Главой государства новая экономическая политика "Нұрлы жол" стала эффективным ответом на глобальные вызовы.

В ходе сессии Парламентом принято 113 законов. В соответствии с поручением Главы государства внесены своевременные поправки в законодательство, направленные на совершенствование государственного управления, упрощение права недропользования, повышение производительности агропромышленного сектора, регулирование деятельности автономных организаций образования. Приняты важнейшие законы, призванные кардинально улучшить условия для предпринимательской деятельности и ограничить участие государства в тех сферах экономики страны, где присутствует бизнес.

– Развитие предпринимательства останется в списке приоритетных направлений законотворческой дея­тельности и в новой парламентской сессии, в ходе которой нам предстоит рассмотреть и принять Предпринимательский кодекс и закон по вопросам саморегулируемых организаций, – отметил К. Токаев.

В связи с этим спикер Сената затронул проблему качества проектов законов, поступающих в Парламент. По его мнению, министерства порой в спешке готовят законопроекты, не уделяя должного внимания их содержательной стороне.

– Хотел бы заострить внимание Правительства на этой проблеме, так как она приводит к противоречиям в законодательстве, – сказал К. Токаев.

Большое значение придавалось углублению двусторонних и многосторонних межпарламентских связей в контексте продвижения внешнеполитического курса страны. Встречи в рамках крупных международных мероприятий содействовали интеграционным процессам и гармонизации национального законодательства. Солидный блок работы депутатов был связан с ратификацией договорно-правовой базы Евразийского экономического союза.

Палата приняла активное участие в мероприятиях общенациональной значимости. К 550-летию Казахского ханства и 20-летию Конституции Казахстана в стенах Сената прошли конференции с привлечением международных экспертов и ученых. Совместно с Межпарламентской ассамблеей СНГ проведена акция "Эстафета памяти", посвященная 70-летию Победы. При непосредственном участии палаты в июне нынешнего года состоялся V Съезд лидеров мировых и традиционных религий.

– Продуманная инициатива Главы нашего государства четко продемонстрировала свою жизнеспособность в эти трудные времена. Особо следует подчеркнуть участие в данном уникальном форуме религиозных лидеров и политиков глобального масштаба, – сказал К. Токаев.

Спикер Сената отметил, что с завершением сессии деятельность депутатов не останавливается. В настоящее время ведется масштабная работа, связанная с Планом нации "100 конкретных шагов" по реализации пяти институциональных реформ Президента. Вступление Казахстана во Всемирную торговую организацию также требует системной модернизации законодательной базы. В связи с этим осенний парламент­ский сезон потребует от депутатов кропотливой работы с целью принятия новых законопроектов, направленных на осуществление реформ.

– Безупречное выполнение плана Елбасы будет напрямую связано с качеством принятых законов, – подчеркнул К. Токаев.

В ходе заседания палаты сенаторы ратифицировали Протокол о присоединении Армении к Договору о присоединении Кыргызстана к Договору о Евразийском экономическом союзе. Ратифицировано казахстанско-литовское межправительственное соглашение о реадмиссии лиц. Кроме того, Сенат ратифицировал казах­станско-российское межправительственное соглашение о реадмиссии и исполнительный протокол о порядке реализации данного соглашения.

После обсуждения во втором чтении сенаторы приняли Закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

С пояснениями к проектам законов перед сенаторами выступили министр национальной экономики Ерболат Досаев и министр внутренних дел Калмуханбет Касымов. В дискуссиях по законопроектам приняли участие депутаты Лаззат Турлашов, Марат Тагимов, Людмила Полторабатько, Манап Кубенов и Тулеубек Мукашев.

Сенатор Сергей Громов огласил депутатский запрос на имя Премьер-Министра по проблемным вопросам пограничной службы. Бырганым Айтимова выступила с запросом министру здравоохранения и социального развития об обеспечении повышения пенсионных выплат ветеранам дипломатической службы страны. Запрос Куаныша Айтаханова на имя Премьер-Министра касался финансирования капитального ремонта исторического памятника в Сузакском районе Южно-Казахстанской области. Сарсенбай Енсегенов обратился к главе Правительства с запросами о финансировании строительства дороги областного значения и моста в Атырауской области, а также по проблемным вопросам развития рыбного хозяйства.

Популярное

Все
Изучать язык на свежем воздухе предложили в Алматы
Юные айтишники взяли «золото» в Сеуле
В Шымкенте нашествие каракуртов
Национальная сборная по кокпару активно готовится к играм
В Кызылорде распахнул двери современный спортивный комплекс «Мың бала»
В летних археологических лагерях школьникам прививают интерес к истории
Традиционные для юга арбузы и дыни научились выращивать в целинном климате близ столицы
Осторожно – гаджеты!
Шымкентский Арбат как зеркало отношения к детскому труду
Прогнозы хорошие, не подвела бы погода!
На субботник вышли сотни жителей Петропавловска
За легкой промышленностью большое будущее
Помогали не ради славы
Когда снести дешевле, чем спасти
Посмертный донор из Шымкента спас четыре жизни
Жизни людей важнее всего
Поэт, который понимал детей
Для спасения подняли вертолет
Счастье родительства возможно. И оно рядом!
Работа и несовершеннолетние
В Таразе открылся филиал российского университета
В Шымкенте постоянно отодвигают сроки реконструкции базаров
Слово о романе «Бопай ханум»
Многосторонний авторитет Казахстана
В Алматы чествовали народного артиста Лаки Кесоглу
Шестнадцать оттенков белого. И... соленого
Сахарный диабет: реалии сегодняшнего дня
Свыше 192 тысяч детей региона планируют охватить летним отдыхом
Новый поворот в президентской предвыборной гонке в США
Более 520 тыс. штук молоди рыб спасено в Атырауской области
Правительство выделило порядка 4,9 млрд тенге на реконструкцию тепломагистралей в ЗКО
Выросла удовлетворенность казахстанцев качеством жизни
Токаев позвонил триумфатору Олимпиады
Путинцева вслед за Рыбакиной снялась с Олимпиады
Ержан Мейрамов освобожден от должности главы Комитета телекоммуникаций
Трех чеченцев обвинили в Бельгии в планировании теракта
300 родителей лишены и 240 ограничены в своих правах
Хайретдин и Ахмет
Волонтер награжден за активное участие в ликвидации последствий паводков
В пострадавшем от паводков жилом массиве Актобе строят комфортную школу на 300 мест
Шымкентский водоканал, признанный лучшим в стране и СНГ, может стать полностью частным
Три человека погибли в воинской части в Арысе
Возвращение к истокам: как отметили праздник Сабантуй в Астане
Информацию о похищении судьи в Астане подтвердила полиция
УЕФА выбрал лучших футболистов Евро - 2024
На востоке республики вдвое увеличен объем ремонта дорог
Казахстан инициирует закон о семейно-бытовом насилии в рамках МПА СНГ
Сколько выпускников набрало пороговый балл на ЕНТ
Гости из Поднебесной ознакомились с туристическим потенциалом края
Неделя добра продолжается в регионах
У доброго хозяина и озеро икру мечет
Не сыпьте соль на сердце
Эпос Султана Раева
Состоялся технический пуск Шатыркольской горно-обогатительной фабрики
Представлена концепция развития искусственного интеллекта
«Цифра» на службе у недропользователей
Все, что вы еще не знали об ОСМС
Состоялся областной конкурс школьников «Менің шежірем»
С начала лета с территории заповедника «Бурабай» вывезено 152 тонны мусора
Популярное место отдыха шымкентцев возвращается в государственную собственность

Читайте также

Игры идут, и мы ждем медали
Поэт, который понимал детей
Счастье родительства возможно. И оно рядом!
Помогали не ради славы

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]