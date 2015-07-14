Работа продолжается Статьи 1003 Лаура ТУСУПБЕКОВА

Спикер подчеркнул, что в период четвертой сессии Парламента пятого созыва страна стала свидетелем важных общественно-политических событий и начала масштабных реформ.



– На всенародных выборах граж­дане Казахстана дали справедливую оценку титаническому труду Нурсултана Назарбаева и оказали единодушную поддержку курсу Елбасы на ускоренное развитие страны и повышение благосостояния народа, – сказал К. Токаев, подчеркнув, что инициированная Главой государства новая экономическая политика "Нұрлы жол" стала эффективным ответом на глобальные вызовы.



В ходе сессии Парламентом принято 113 законов. В соответствии с поручением Главы государства внесены своевременные поправки в законодательство, направленные на совершенствование государственного управления, упрощение права недропользования, повышение производительности агропромышленного сектора, регулирование деятельности автономных организаций образования. Приняты важнейшие законы, призванные кардинально улучшить условия для предпринимательской деятельности и ограничить участие государства в тех сферах экономики страны, где присутствует бизнес.



– Развитие предпринимательства останется в списке приоритетных направлений законотворческой дея­тельности и в новой парламентской сессии, в ходе которой нам предстоит рассмотреть и принять Предпринимательский кодекс и закон по вопросам саморегулируемых организаций, – отметил К. Токаев.



В связи с этим спикер Сената затронул проблему качества проектов законов, поступающих в Парламент. По его мнению, министерства порой в спешке готовят законопроекты, не уделяя должного внимания их содержательной стороне.



– Хотел бы заострить внимание Правительства на этой проблеме, так как она приводит к противоречиям в законодательстве, – сказал К. Токаев.



Большое значение придавалось углублению двусторонних и многосторонних межпарламентских связей в контексте продвижения внешнеполитического курса страны. Встречи в рамках крупных международных мероприятий содействовали интеграционным процессам и гармонизации национального законодательства. Солидный блок работы депутатов был связан с ратификацией договорно-правовой базы Евразийского экономического союза.



Палата приняла активное участие в мероприятиях общенациональной значимости. К 550-летию Казахского ханства и 20-летию Конституции Казахстана в стенах Сената прошли конференции с привлечением международных экспертов и ученых. Совместно с Межпарламентской ассамблеей СНГ проведена акция "Эстафета памяти", посвященная 70-летию Победы. При непосредственном участии палаты в июне нынешнего года состоялся V Съезд лидеров мировых и традиционных религий.



– Продуманная инициатива Главы нашего государства четко продемонстрировала свою жизнеспособность в эти трудные времена. Особо следует подчеркнуть участие в данном уникальном форуме религиозных лидеров и политиков глобального масштаба, – сказал К. Токаев.



Спикер Сената отметил, что с завершением сессии деятельность депутатов не останавливается. В настоящее время ведется масштабная работа, связанная с Планом нации "100 конкретных шагов" по реализации пяти институциональных реформ Президента. Вступление Казахстана во Всемирную торговую организацию также требует системной модернизации законодательной базы. В связи с этим осенний парламент­ский сезон потребует от депутатов кропотливой работы с целью принятия новых законопроектов, направленных на осуществление реформ.



– Безупречное выполнение плана Елбасы будет напрямую связано с качеством принятых законов, – подчеркнул К. Токаев.



В ходе заседания палаты сенаторы ратифицировали Протокол о присоединении Армении к Договору о присоединении Кыргызстана к Договору о Евразийском экономическом союзе. Ратифицировано казахстанско-литовское межправительственное соглашение о реадмиссии лиц. Кроме того, Сенат ратифицировал казах­станско-российское межправительственное соглашение о реадмиссии и исполнительный протокол о порядке реализации данного соглашения.



После обсуждения во втором чтении сенаторы приняли Закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".



С пояснениями к проектам законов перед сенаторами выступили министр национальной экономики Ерболат Досаев и министр внутренних дел Калмуханбет Касымов. В дискуссиях по законопроектам приняли участие депутаты Лаззат Турлашов, Марат Тагимов, Людмила Полторабатько, Манап Кубенов и Тулеубек Мукашев.



Сенатор Сергей Громов огласил депутатский запрос на имя Премьер-Министра по проблемным вопросам пограничной службы. Бырганым Айтимова выступила с запросом министру здравоохранения и социального развития об обеспечении повышения пенсионных выплат ветеранам дипломатической службы страны. Запрос Куаныша Айтаханова на имя Премьер-Министра касался финансирования капитального ремонта исторического памятника в Сузакском районе Южно-Казахстанской области. Сарсенбай Енсегенов обратился к главе Правительства с запросами о финансировании строительства дороги областного значения и моста в Атырауской области, а также по проблемным вопросам развития рыбного хозяйства.