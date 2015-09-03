Работать в оперативном режиме Статьи 919 Лаура ТУСУПБЕКОВА

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Повестка первого в нынешней сессии пленарного заседания была весьма насыщенной, включив в себя 45 пунктов, – такое небывалое количество рассматриваемых вопросов свидетельствует об актуальности поступивших в Пар­ламент законопроектов, оперативное рассмотрение и принятие которых необходимо для законодательной поддержки Плана Главы государства "100 шагов". Акцентировав внимание на том, что основная законотворческая работа по этим проектам законов будет вестись в Мажилисе, К. Джакупов призвал депутатский корпус к слаженной работе. При этом председатель палаты подчеркнул, что от качества и оперативности работы мажилисменов будет зависеть и эффективность законодательного обеспечения Плана нации.



– Просьба ко всем депутатам, членам Правительства и руководителям государственных органов настроиться на напряженный режим работы, – сказал К. Джакупов.



В целом депутатам предстоит рассмотреть порядка 67 законопроектов, десять из которых инициированы депутатами. Как уже было сказано, при этом в ближайшие два месяца мажилисменам необходимо одобрить 56 проектов законов. К. Джакупов отметил, что большое внимание будет уделено и вопросам законодательного обеспечения антикризисных мер, а также продолжена работа по вопросам СЭЗ, ратификации международных договоров.



С учетом этого депутаты на пленарном заседании определили профильным комитетам сроки подготовки заключений по поступившим в Мажилис законопроектам.



Так, Комитет по аграрным вопросам займется проектом нововведений в Земельный кодекс, а также законопроектом с сопутствующими поправками о производстве органической продукции.



Комитету по законодательству и судебно-правовой реформе предстоит работать над законопроектом о Высшем судебном совете, проектом Конституционного закона об изменениях в Конституционный закон о судебной системе и статусе судей, а также депутатским проектом закона с сопутствующими поправками о противодействии коррупции. Также мажилисменам предстоит работа и над проектом закона с сопутствующими поправками об общественных советах, а также по изменениям в Закон "О документах, удостоверяющих личность" и по вопросам совершенствования деятельности правоохранительных органов и порядка прохождения правоохранительной службы.



Комитет по международным делам, обороне и безопасности приступил к работе над заключениями по проекту Конституционного закона об изменениях в Конституционный закон о госсимволах, а также законопроекту с сопутствующими поправками о госслужбе. В работе комитета и проект новшеств, касающихся деятельности местной полицейской службы, и ряд ратификационных актов. Это договоры Казахстана с Венгрией и Монако о взаимной правовой помощи по уголовным делам, а также соглашения между Казахстаном и Китаем о режиме казахстанско-китайской госгранице, между правительствами государств – членов ШОС о создании благоприятных условий для международных автоперевозок. Также предстоит работа над соглашением о порядке передачи образцов наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров.



Комитету по социально-культурному развитию поручено подготовить заключения по проекту Трудового кодекса с сопутствующими поправками, а также по проектам законов с сопутствующими поправками об обязательном социальном медицинском страховании, о коммерциализации результатов научной и научно-технической деятельности, а также по поправкам относительно соцзащиты населения; культуры и историко-культурного наследия.



Комитет по финансам и бюджету взял в работу блок финансовых законопроектов. Среди них: проект Конституционного закона о Международном финансовом центре "Астана", проект нововведений по налогообложению и таможенному администрированию, по вопросам амнистии граждан РК, оралманов и лиц, имеющих вид на жительство в Казахстане, в связи с легализацией ими имущества. Также комитет будет работать с законодательными поправками относительно декларирования доходов и имущества физических лиц, реабилитации и банкротства, совершенствования бюджетного законодательства. Кроме того, комитету поручено рассмотреть проект Конституционного закона, предусматривающий поправки в Конституционный закон о выборах в РК.



Комитету Мажилиса по вопросам экологии и природопользованию поручена работа над проектами законодательных поправок по вопросам электроэнергетики, а также космической деятельности. Предстоит подготовить заключения и по проекту закона с сопутствующими поправками о доступе к информации, а также по проекту новшеств в Закон "Об Ассамблее народа Казахстана".



Комитет палаты по экономической реформе и региональному развитию приступит к подготовке заключений по проектам поправок относительно развития местного самоуправления, оказания госуслуг, развития дорожно-транспортной инфраструктуры, транспортной логистики и авиаперевозок и индустриально-инновационной политики.



На пленарном заседании палата избрала нового депутата Каната Саудабаева членом Комитета Мажилиса по международным делам, обороне и безопасности.



Завершилось заседание на мажорной ноте: в ознаменование 20-летия Конституции РК К. Джакупов вручил парламентариям вручил медаль "Қазақстан Конституциясына 20 жыл".

