​Работать вместе

В числе направлений совместной деятельности, обозначенных в документе, – проведение информационно-разъяснительной работы с населением, постановка задач перед органами местной власти по реальному и эффективному решению актуальных вопросов жителей Астаны, участие в выработке рекомендаций и предложений по совершенствованию законодательства, создание условий для проведения общественного контроля в различных областях, поддержка проектов НПО и многое другое. Подписантами документа выступили более 15 сторон – это астанинские городские филиалы партии «Нур Отан», ДПК «Ак Жол», КНПК, НДПП «Ауыл» и ПП «Бірлік», ОЮЛ «Гражданский альянс Казахстана» Астаны, столичные Профсоюзный центр, Палата предпринимателей, ветеранские, этнокультурные, молодежные организации и многие другие.
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Анастасия ШВАРЦ
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