Работники охранного агентства «отжимали» бизнес у предпринимателей Алматы

Они занимались захватом объектов, в которых в дальнейшем осуществляли «безопасность»

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Алматы сотрудниками УБОП совместно с ДКНБ, при координации прокуратуры, ликвидирована противоправная деятельность охранного предприятия, неофициальные работники которого являлись представителями уголовно-преступной среды, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МВД РК

Как выявило следствие, они путем инициирования конфликтных ситуаций и провокаций занимались захватом объектов, в которых в дальнейшем осуществляли «безопасность».

К примеру, 23 ноября прошлого года фигуранты с целью криминального покровительства и расширения сферы влияния ворвались в караоке-бар, где избили владельца и охранников заведения.