Работники охранного агентства «отжимали» бизнес у предпринимателей Алматы

Криминал,Закон и Порядок
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Они занимались захватом объектов, в которых в дальнейшем осуществляли «безопасность»

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Алматы сотрудниками УБОП совместно с ДКНБ, при координации прокуратуры, ликвидирована противоправная деятельность охранного предприятия, неофициальные работники которого являлись представителями уголовно-преступной среды, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МВД РК

Как выявило следствие, они путем инициирования конфликтных ситуаций и провокаций занимались захватом объектов, в которых в дальнейшем осуществляли «безопасность».

К примеру, 23 ноября прошлого года фигуранты с целью криминального покровительства и расширения сферы влияния ворвались в караоке-бар, где избили владельца и охранников заведения.

«В полицию доставлено 10 участников преступной группы, 6 из которых взяты под стражу. Проведено более 20 обысковых мероприятий. Изъято огнестрельное и холодное оружие. Проводится досудебное расследование по нескольким фактам хулиганства и самоуправства. Подозреваемые проверяются на причастность к другим аналогичным преступлениям. Работа в данном направлении продолжается», — сообщил представитель департамента по борьбе с организованной преступностью МВД Куандык Алпыс.

 

#ОПГ #задержание #бизнес #захват

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