Работодатели не заинтересованы в улучшении условий труда – Минтруда

Занятость
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Кунапия Гульмира
корреспондент

Министерство труда и социальной защиты населения РК сообщило о разработке нового подхода к охране и безопасности труда. Согласно разрабатываемой концепции, условия труда будут делиться на классы по степени профриска не только предприятий, но и конкретных рабочих мест, передает Kazpravda.kz.

Фото пресс-службы МТСЗН РК

В министерстве заявили, что ежегодно в организациях допускается свыше одной тысячи несчастных случаев, более двухсот из которых заканчиваются смертельным исходом. В 2022 году на предприятиях республики пострадали 1465 человек, из них 203 погибли.

Вместе с тем сообщается, что ежегодно органами статистики проводится выборочное обследование по условиям труда, по результатам которого из 1,6 млн обследованных работников в 2022 году 386 тыс. или каждый четвертый (21,3%) были заняты под воздействием вредных факторов, из них в условиях повышенного уровня шума и вибрации трудился почти каждый второй (46,8%), под воздействием повышенной загазованности и запыленности рабочей зоны – каждый третий (33,2%) и неблагоприятного температурного режима – каждый шестой (16,7%), тяжелым физическим трудом были заняты 102,7 тыс. человек (6,1%).

"Констатируя слабую заинтересованность со стороны работодателей в улучшении условий труда, уменьшении числа рабочих мест с вредными условиями труда, Минтруда совместно с социальными партнерами ведет работу по совершенствованию системы управления охраной труда на предприятиях страны. Новая идеология охраны труда тщательно проработана и активно обсуждается в рамках реализации дорожной карты по разработке Концепции безопасного труда в Казахстане, утвержденной 19 июня этого года заместителем премьер-министра – министром труда и социальной защиты населения РК Тамарой Дуйсеновой", – рассказали в ведомстве. 

Там же отметили, что работа над документом осуществляется по шести основным направлениям, предусмотренным в проекте концепции. И первое, о чем упоминается в ней, это – введение степени профессионального риска в зависимости от вредности условий труда, показателя травмоопасности, безопасности оборудования, обеспеченности средствами индивидуальной защиты (СИЗ) и уровня заболеваемости.

В министерстве пояснили, что условия труда будут делиться на классы по степени профриска не только предприятий, но и конкретных рабочих мест. Проводимая работа, как полагают в госоргане, станет основой для внедрения в Казахстане цифровой карты предприятий и госконтроля по новой системе управления рисками.

Также будет осуществлена гармонизация отраслевых подходов и регуляторной политики по нормам выдачи и выбору СИЗ.

Будет установлен страховой тариф с учетом поправочного коэффициента в зависимости от степени профриска на предприятии и конкретном рабочем месте. Обсуждается вопрос внедрения превентивных программ страхования, а также усиления реабилитационных мер, рассказали разработчики.

Виды и объем социальных гарантий работникам вредных производств будут зависеть от степени профриска, что предусматривает актуализацию перечня производств, работ, профессий, разработку нового механизма определения видов и объемов, а также проактивного назначения социальных гарантий.

Повышение качества обучения в сфере охраны труда и внедрение модели развития компетенций с учетом степени профриска перестроит систему обучения и проверки знаний, что потребует цифровизацию процесса обучения, считают в ведомстве. 

Вместе с тем, проактивный формат госконтроля будет осуществляться на основе системы управления рисками и цифровой карты предприятий, добавили в МТСЗН.

#безопасность #условия #защита #труд #охрана #профриск

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