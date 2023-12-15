Работу и развитие компании Qarmet обсудили в правительстве

Фото: пресс-служба правительства РК

Актуальные вопросы текущей деятельности и дальнейшего развития компании Qarmet рассмотрели на совещании под председательством премьер-министра РК Алихана Смаилова, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства РК.

С участием первых руководителей центральных госорганов и нового инвестора были обсуждены меры по стабилизации операционных процессов предприятия, обеспечению его необходимым сырьем, а также проведению ряда юридических процедур.

Отдельно рассмотрены вопросы реализации инвестиционной программы, которая предусматривает модернизацию оборудования комбината, внедрение современных производственных технологий и повышение стандартов промышленной безопасности. В частности, на первом этапе на эти цели будет направлено порядка $1,3 млрд частных инвестиций.

Премьер-министр обозначил необходимость своевременного выполнения всех обязательств перед работниками предприятия. При этом он указал на важность дальнейшего динамичного развития производства, увеличения объема выпускаемой продукции и поэтапного устранения выявленных экологических нарушений.

По итогам обсуждения Алихан Смаилов поручил центральным госорганам оказать необходимую поддержку предприятию в решении текущих вопросов и совместно с инвестором разработать конкретные планы действий по каждому направлению развития Qarmet.