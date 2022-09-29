Работу по зарплате выбирают

Не только безработные пришли на ярмарку вакансий, которая прошла во всех городах и поселках области Улытау. В поиске и трудоустроенные жезказганцы. Они активно ищут высокооплачиваемую работу. Цены растут, а зарплаты – нет, говорят соискатели.

Среди желаемых работодателей – медьзавод и обогатительная фабрика, но их представители отсутствовали. Зато от детских дошкольных учреж­дений города предложений было много.

– Всего в Жезказгане 436 человек официально числятся безработными, – сообщил исполняю­щий обязанности директора центра занятости Жезказгана Жарас Ершеев. – Сегодня на ярмарке 42 работодателя предоставили 232 вакансии. Предлагаемые зарплаты – от 120 до 280 тысяч тенге.

Он отметил, что задача сотрудников центра занятос­ти – помочь найти работу соискателям. Однако, когда люди обращаются, то в первую очередь спрашивают о зарплате. По мнению Жараса Ершеева, начинающие свой трудовой путь могли бы трудоустроиться в организацию, где платят до 200 тыс. тенге. Если сумеют показать себя ответственными работниками, конечно, будут премии, а может, и повышение. К примеру, многие мужчины в свободное от работы время подрабатывают в службах такси или других местах. Но люди хотят все и сразу.

Стоит отметить, что на ярмарке лидерами по количеству вакансий были детские сады Жезказгана. Как раз накануне Министерство труда и социальной защиты населения опубликовало информацию о том, что в топе потребностей по квалифицированным специальностям на электронной бирже enbek.kz – воспитатели, преподаватели и врачи. Причем спрос на воспитателей и их помощников в августе превысил предложение в два раза.

В области Улытау, по данным управления образования, требуется 158 преподавателей, есть много свободных вакансий для воспитателей дошкольных организаций и учителей начальных классов. Наибольшая потребность – в городах Жезказгане и Сатпаеве.

Руководители детских садов признают, что работа нелегкая. И если воспитателям зарплату подняли, то нянечкам и техперсоналу платят по минимуму. Стоит отметить, что сегодня в сфере образования Жезказгана имеется 70 вакансий в образовательных учреждениях (данные enbek.kz от 18 сентяб­ря 2022 года). Зарплата воспитателей и их помощников в ясли-садах города начинается от 60–63 тыс. тенге. Решит ли такой доход дефицит кадров – вопрос риторический. Согласно опросу соискателей, пришедших на ярмарку вакансий, они ищут хорошую зарплату, а потом уже разбираются в вакансиях и условиях труда.

Тема заработка и занятости довольно щепетильная, поэтому люди просто отказывались называть свои полные имя и фамилию или сниматься на камеру. Если говорить о женщинах, то, по крайней мере, две девушки 30 лет пришли в поисках посменной работы. Жансая призналась, что хочет помочь мужу. Опыта работы нет, но есть среднее специальное образование.

– Восемь лет я была в декрете. Если раньше справлялись, то сегодня денег не хватает, – рассказала она. – Все подорожало, квартиру снимаем, поэтому ищу подработку. Муж занят посменно, когда он отдыхает, я могла бы подработать.

Похожая ситуация и у Маржан. Дипломированный юрист готова работать кассиром в банке или магазине. Но график работы ищет гибкий, чтобы успевать вести домашние дела и воспитывать детей.

Мужчины же ищут заработок не менее 300–400 тыс. тенге. К примеру, Медет в данный ­момент работает, но оплата труда его не устраивает. Он на­деялся, что на ярмарке вакансий будут представители градо­образующих предприятий, где зарплаты рабочих самые высокие в регионе.

– По-моему, здесь одни детские сады, – отметил он. – Я ищу другую работу, мой главный критерий – зарплата. Люди готовы работать сверхурочно, но чтобы все переработки были оплачены по-честному.

Медету 32 года, сразу после школы он устроился в частную компанию. На практике – мастер на все руки, но вот образование получить не успел.

– Да, работа в городе есть, но она малооплачиваемая. А цены растут. Хлеб – 200 тенге, памперсы детям брал раньше за 6 500 тенге, сейчас 12 тысяч стоят, – объяснил он. – Мое мнение: и 150 тысяч тенге, и 200 тысяч – это не деньги в наше время. Я несу ответственность за детей, жену, маму. Плачу 60 тысяч только за квартиру. Как можно обеспечить семью на 150 тысяч?

Без результата ушли медсест­ра Светлана и ее сын Владислав.

– Я работаю на трех работах, без выходных, чтобы выжить, – отметила медик. – На каждой платят по 120 тысяч тенге. Недосыпаю, не вижу внуков, давно без отпуска. Очень надеялась найти должность, на которой платят нормально, и чтобы были выходные.

По мнению Светланы, с такими заработками скоро в стране будет дефицит медсестер. Старшее поколение умеет работать и труда не боится. Но должна быть отдача от работодателя.

– Посмотрите, как на градооб­разующих предприятиях хорошо подняли зарплату, – сказала Светлана. – А мы пашем за 120 тысяч. Эта огромная разница в заработках сильно ощущается в городе. Я готова уйти из профессии и согласна на любую другую работу.

Ее сын Владислав хотел бы устроиться на фабрику или медьзавод. Программист по образованию отметил, что готов «махать лопатой», но за 500 тысяч тенге. К примеру, на госслужбу, в полицию или пожарную часть молодежь особо не стремится.

Нельзя сказать, что ярмарка вакансий прошла безрезультатно. Помимо детских садов, свои вакансии предлагали другие госучреждения, подрядчики градообразующих предприятий, банки и торговые дома.

Возможный карьерный рост в банке, к примеру, жезказганцев заинтересовал. Пять или шесть соискателей оставили резюме для одного из городских отделений. Руководители БВУ, в свою очередь, отмечают, что сегодня экономическое образование – не главный критерий для найма сотрудника. В первую очередь работодатель ждет от работника таких качеств, как трудолюбие и ответственность.

Работу в банке может получить и человек со средним специальным образованием, и студент четвертого курса. Если человек зарекомендует себя с положительной стороны, сможет рассчитывать на карьерный рост.