Ради нескольких строчек в газете…

сегда было интересно, почему в календаре всевозможных праздников есть Международный день спортивного журналиста – 2 июля, но нет особых торжеств, допустим, в честь экономических, медицинских, политических обозревателей? Тем более что последних – ничуть не меньше, чем удостоенных чести в один из дней в году все-таки похвалить самих себя.

Евгений Владимиров Сауле Барлыбева Владимир Бакулин Диас Омаров

Автор 70 изданий

Каждый раз задавая накануне праздника вопрос: за какие же заслуги нам такая радость? – решил пойти по проторенному пути: затеять виртуальное журналистское расследование. То есть начать с начала.

…В 1975 году, после окончания факультета журналистики

КазГУ, я стоял в кабинете редактора ермаковской районной газеты «Новый путь» (это в Павлодарской области) перед редактором Михаилом Михайловичем Сорокиным.

– Так, молодой специалист? Мне звонили из обкома. И о чем же вы больше всего любите писать?

– О спорте.

Тут наш добрый Мих Мих чуть со стула не упал. А когда пришел в себя, напустился на мою альма-матер:

– Да что же этот КазГУ вытворяет? Одних спортивных журналистов готовит… А мне нужны заведующие отделами промышленности и сельского хозяйства. Вон до тебя прислали выпускника, который мне ответил, что предпочитает писать только о шахматах и шашках. Долго в район­ной газете не проработал – у нас тут не до настольных игр. Но тебя мы просто так не отпустим…

И принес мне годовую подшивку журнала о животноводстве: мол, вникай в тему, читай про надои, окоты, опоросы... Это был приговор. Как Марку Твену, который тоже, как муха в клейкую ленту, влип в сельскохозяйственную журналистику.

Потом я в Алма-Ате познакомился со своим предшественником на должности заведующего отделом сельского хозяйства в ермаковской районке. Милейший оказался человек, фанатик шашек, доросший в конце концов до звания мастера спорта по этому виду всепланетного увлечения.

Долгие годы журналист Феликс Вассерман, работавший в республиканских спортивных структурах и детским тренером, был активнейшим автором десятков различных изданий, популяризатором не только шашек и шахмат, но и таких любимых им видов спорта, как хоккей с мячом и на траве. Его статистическим архивам завидовали многие коллеги, а знаниям «матчасти» – и подавно все.

Я читал многие материалы Феликса, начиная с загнанных куда-то в угол последней полосы заметок и до пространных корреспонденций, опубликованных в «Казахстанской правде», «Ленинской смене», «Огнях Алатау», «Вечерней Алма-Ате» (всего его фамилия появилась под материалами более чем в 70 изданиях!). Но особо «жестким» в суждениях и расстановке акцентов он был на страницах специализированных журналов: всесоюзных «Шахматы в СССР» и «64 – Шахматное обозрение», двух рижских еженедельниках – «Шахматы» и «Шашки».

За детишек, занимающихся настольными играми, он стоял горой. Возьмем хотя бы розыгрыш детских традиционных состязаний по шашкам. Феликс сам возил на всесоюзные финалы своих учеников – алматинских мальчишек и девчонок. Например, в № 22 журнала «64 – Шахматное обозрение» за ноябрь 1988 года в корреспонденции «О чем думают эти… взрослые!» он писал:

«Финал XXII Всесоюзных пионерских игр на призы клуба ЦК ВЛКСМ «Чудо-шашки» состоялся на этот раз в Стерлитамаке (Башкирская АССР). Двадцать лет самые массовые состязания юных шашистов проводились в пионерских лагерях различных республик и лишь с прошлого года «переехали», неясно зачем, в гостиницы. Ведь вместо трех недель на воздухе, прогулок по лесу, пионерских костров ребят ожидают душные гостиничные номера…

А выбор места проведения нынешнего турнира и вовсе непонятен. О критической экологической ситуации Стерлитамака писал даже журнал «Здоровье». Вот и получается, что в дни каникул родители стараются отправить детей из города, а мы, напротив, привезли сюда… О чем думают взрослые, удивляются ребята, постоянно ощущая запах газа и вида дыма, окружающего город со всех сторон»…

Три десятка лет назад Феликс отправился на ПМЖ в Израиль и там остался верен спортивной журналистике, став одним из руководителей специализированного журнала по шашечной тематике.

Уголок обязателен

А в 1977 году судьба снова «пригласила» меня в КазГУ. Вернее, было так.

Те самые всесоюзные шахматные журналы, посчитав себя вправе указывать коллегам на их «огрехи», могли запросто обвинить журналистов с периферии в том, что те «до сих пор не открыли в своих газетах отделов или уголков шахмат». Вот не было и нету там, в общеполитических газетах, отделов легкой атлетики или стендовой стрельбы – это нестрашно, а страшно, что газетные полосы обходятся без шахматных уголков. Это вроде как была настоящая беда. В том числе, наверное, и для пионерской газеты «Дружные ребята», приютившей меня после Ермака.

Задание редактора обсуждению не подлежало: «Пойди в КазГУ, там на журфаке учится подающий большие надежды шахматист Евгений Владимиров. Уговори его вести у нас «Шахматный уголок». Для детской газеты такое имя будет престижно, да и ему это тоже пойдет на пользу: будет учиться писать, без проб­лем сдавать свои публикации как практику».

С Евгением мы договорились, и он несколько месяцев был активным автором «Дружных ребят». А через восемь – десять лет я с удовольствием читал его корреспонденции и обзоры во всесоюзной прессе. Крепкий журналистский слог, отличное знание темы, характерная для Владимирова задиристость – к тому времени уже международный мастер шахмат стал и мастером слова.

Вот что, к примеру, он писал в том же журнале «64 – Шахматное обозрение» (№ 16, август 1987 года) в статье «Журавли в небе»:

«По азиатскую сторону Урала женских международных соревнований в нашей стране еще не проходило. То, что почин сделала именно Алма-Ата, закономерно. Успехи шахматисток Казахстана неуклонно растут. Появилась целая поросль девушек-мастеров.

При организации не ставшего еще традиционным состязания возникает множество проблем. Главная из них связана с составом: именитые не слишком-то стремятся открывать новые точки на шахматной карте. Марта Литинская и Ирина Левитина проявили смелость, снискав благодарность шахматной Алма-Аты.

И все же категория турнира оказалась не слишком высокой. Способствовало этому и обстоятельство особого рода…

Когда шахматистка, выйдя замуж, меняет фамилию, ее рейтинг как бы замерзает. Так Флюра Ускова (Хасанова) и Татьяна Сергеева (Живаева), добившись в последнее время определенных успехов, в таблице имели рейтинги изрядной давности.

Я далек от мысли советовать шахматисткам сохранять девичью фамилию. Это их личное дело. Но Высшая квалификацион­ная комиссия Шахматной федерации СССР должна оперативно передавать в ФИДЕ сведения о происшедших изменениях».

Позднее, став международным гроссмейстером, Евгений Владимиров был в команде тренеров чемпиона мира Гарри Каспарова, сам выиграл множество серьезных турниров, возглавлял нацио­нальную сборную Респуб­лики Казахстан, продолжал сотрудничать с прессой.

Как и мечтала

Знаменитой спортсменкой в середине 80-х годов прошлого столетия была и алматинка Сауле Барлыбаева, выбравшая в спутницы жизни художественную гимнастику. На ковре (республиканском, всесоюзном, международном) она добилась многого, но параллельно с тренировками и соревнованиями была у Сауле и другая жизнь, другие увлечения.

Спортивная журналистика манила к себе, учеба в КазГУ предполагала практическое применение полученных знаний и постоянное шлифование мастерства. И Сауле, зная большой спорт изнутри, щедро дарила читателям свои репортажи, публикуясь в том числе и в «Казахстанской правде».

А 3 июня 1982 года о ней написали в «Советском спорте». Уже не как об очаровательном и грациозном лидере сборной Казахской ССР по художественной гимнастике, а как о способном, талант­ливом, пищущем журналисте. Та статья называлась «Спортивный силуэт Казахстана»:

«Иные из чемпионов уходят с помоста и исчезают из поля зрения своих болельщиков. А иные не уходят от зрителей, а приходят к ним.

– Три года назад я поняла, что лучшие времена – позади, – рассказывает мастер спорта международного класса по художественной гимнастике Сауле Барлыбаева. – А к тому моменту окончила факультет журналис­тики Казахского университета. И я передала свою произвольную программу молодой Татья­не Подкорытовой. Когда Таня заняла первое место на Всеказахстанских играх, я была очень счастлива.

Пожалуй, Сауле себе противоречит. Когда человек счастлив – разве это означает, что лучшие времена у него позади? И когда ему всего 25 лет – это ведь тоже как будто не конец биографии? А если он интересно и хорошо работает и успел за каких-нибудь три года завоевать уважение телевизионной аудитории всего Казахстана – это, наверное, не повод, чтобы печалиться о минувшем?..

Первый ее заметный радио­очерк назывался «О чем говорят гимнастки?». А ныне она постоянно выступает в качестве автора и ведущей спортивных сюжетов на республиканском телевидении. Зрители запомнили, к примеру, ее передачу из Павлодара о дворовом мальчишеском спортклубе «Боксерские перчатки». А недавно во время республиканских соревнований по художественной гимнастике она прямо на трибуне написала статью для газеты, где призывала юных гимнасток искать свой собственный стиль. Сейчас журналистка С. Барлыбаева готовит большую передачу «Гимнастика вчера, сегодня, завтра».

Неоднократная чемпионка Казахстана, чемпионка СССР в командном зачете, Сауле Барлыбаева нашла себя, как и мечтала, в спортивной журналистике. Сначала была комментатором с микрофоном, затем занялась научной деятельностью, стала кандидатом философских наук, доктором исторических наук, профессором, преподавателем на родном для нее факультете журналистики КазНУ им. аль-Фараби.

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Легендой казахстанской классической борьбы в середине 60-х годов ХХ века стал алматинец Владимир Бакулин. Заслуженный мастер спорта СССР, чемпион Европы, мира, серебряный призер Олимпийских игр 1968 года в Мехико... Каждый раз, представляя его читателям, газетчики подчеркивали, что он по профессии инженер-строитель, окончил Казахский политехнический институт. И мало кто знал, что была у Бакулина и вторая профессия, ведь он успешно отучился и на факультете журналистики Казахского государственного университета им. С. М. Кирова.

Писать репортажи, корреспонденции, очерки о своих столь же именитых друзьях Владимир Бакулин очень любил. Особенно усердствовал после дальних зарубежных поездок. В те годы мало кому из казахстанских атлетов доводилось в составе сборной СССР совершать вояжи за моря и океаны, и Владимир видел, с каким интересом слушали его рассказы о гастролях по миру младшие друзья Валерий Резанцев, Анатолий Назаренко и многие другие, время которых прославлять свою страну еще было впереди.

А читателей республиканских, областных и городских газет он буквально завораживал рассказами о диковинных странах, корриде в Мехико, достопримечательностях различных столиц. Половина большого материала – для путешественников-заочников, вторая половина – о самих соревнованиях. После удачной для себя Олимпиады 1968 года Бакулин писал в «Вечерней Алма-Ате» (30 декабря 1968 года, «Мехико в год високосный»):

«29 сентября мы прибыли на Американский континент.

...За день до соревнований сбрасываю последние «самые тяжелые» граммы...

Утром встал очень рано, ибо взвешивание и медосмотр назначены на 7.00 утра. Весы безжалостно фиксируют вес спортсменов, заставляя одних удовлетворенно хмыкнуть, других – поспешно одеться и бегать, бегать до седьмого пота, пока вес не войдет в требуемую норму.

Наши тренеры через час приносят нам в комнату результаты жеребьевки, которая проводится сразу после взвешивания. Жребий – это почти одна треть успеха. Волей его можно сразу же встретиться с основными противниками, и, кто знает, как сложатся с ним схватки, во всяком случае, штрафных очков они «навесят» предостаточно. Мои первые противники: американец Тепль и турок Чикмаз.

Особенных эмоций предстоящая встреча с американским парнем не вызывает. Но за полчаса до встречи, как всегда, легкий озноб будоражит тело. Разминка немного снимает дрожь, и вот уже на плече покоится рука старшего тренера сборной А. И. Колесова – пора выходить в угол. Лицо его невозмутимо (мне известна цена этой невозмутимости).

В другом углу сидит на стуле соперник. Выше меня, в мою сторону не смотрит, спокоен. На его исхудалом лице черным пятнышком усы. Отворачиваюсь, подпрыгиваю и спешу к середине ковра. Схватка началась. Тороплюсь, провожу несколько приемов, но усы американца все еще надо мной. Наконец, обозлившись, просовываю голову ему под мышку и спиной отрываю его ноги от ковра. Фу, наконец-то он подо мной. Вцепился ему в руку и рву ее на себя (этот прием у нас называется Марьей-Ивановной), но судье-филиппинцу явно он не по нраву – поднимает нас в стойку. Снова сбиваю соперника в партер, опасливо кошусь на арбитра, и опять он не дал мне завершить прием»...

Статья Бакулина и дальше интересна, познавательна, поучительна, как и все другие, написанные этим великим трудягой. В сложных для всех нас 90-х годах Владимиру было очень трудно: маленькая пенсия, досаждали болезни и старые травмы. Он написал и передал мне статью о своем житье-бытье. Четыре странички оголенных нервов и в конце стихотворение самого Бакулина с философским четверостишием в финале:

И свисток… В приветствии

усталом

Сталь ладоней скинешь

над собой,

Означая этим лишь начало

Всей борьбы на юдоле земной…

* * *

Мне посчастливилось быть знакомым с этими отличными спортсменами, окончившими факультет журналистики или учившимися на нем несколько курсов. Как и с другими прославленными асами, выбравшими себе эту великолепную профессию или в какой-то период своей жизни желавшими стать спортивными репортерами.

Журфак КазГУ помнит в своих стенах международного гроссмейстера по шахматам Булата Асанова и других шахматистов – международного гроссмейстера Владислава Ткачева, международного мастера Гульнару Сахатову и Валентина Евсеева, популярнейших футболистов Тимура Сегизбаева и Диаса Омарова… Основатель казахстанского таэквондо – обладатель 7-го дана и семикратный чемпион мира Мустафа Озтюрк профессию журналиста-международника получил на Тайване. Кудесник ренского колеса, неоднократно упоминавшийся в Книге рекордов Гиннесса, Владимир Гашута журналистом стал в Москве, в МГУ…

Если еще кого из уважаемых коллег запамятовал, прошу считать недоразумением: уж слишком близки эти две профессии – великий спортсмен и отличный журналист. Порой их и не разделишь...