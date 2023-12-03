Фигурист Рахат Бралин завоевал "бронзу" в Стамбуле

Казахстанский фигурист Рахат Бралин стал бронзовым призером турнира Bosphorus Cup-2023, который проходит в Турции, передает Kazpravda.kz

Фото: Olimpic.kz

Его выступление на льду суди оценили в 203.40 баллов. Победителем стал Владимир Литвинцев из Азербайджана (221.10), серебряным призером Бурак Демирбога (211.02).

В соревнованиях приняли участие 193 спортсмена из 34 стран, сообщает Минтуризма и спорта РК.

Как сообщалось, в ноябре 19-летний казахстанский фигурист Рахат Бралин завоевал серебряную медаль на взрослом международном турнире Tallinn Tropfy-2023.