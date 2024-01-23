Стали известны новые подробности по делу о трагедии на «Майкаинзолото»

Ход расследования нарушений правил безопасности ведения горных работ, повлекших смерть на территории АО «Майкаинзолото», находится на контроле Генпрокуратуры, сообщает Kazpravda.kz
По информации прокуратуры Павлодарской области, полицейские расследуют уголовное дело по ст. 277 ч.3 УК «Нарушение правил безопасности при ведении горных или строительных работ», по факту происшествия на территории АО «Майкаинзолото», в поселке Майкаин Баянаульского района.
«Установлено, что в результате обвала дороги на горно-рудный карьер провалился автобус с четырьмя работниками аварийно-спасательной службы, тела двоих извлечены в тот же день. Создана комиссия по расследованию нарушения правил безопасности ведения горных работ. По делу назначены процессуальные прокуроры», — проинформировали в надзорном органе.
Кроме того, с места раскопок подняты на поверхность множественные фрагменты автобуса и личное снаряжение спасателей.
В настоящее время производится вывоз грунта для прокладки пути к месту происшествия, геосканирование, спущены малогабаритные экскаваторы, поиски двух спасателей продолжаются.
Проведение работ осложняется постоянным осыпанием грунта из-за нестабильности горной породы и пустот под воронкой.
«В поисково-спасательных работах задействованы 147 человек, 45 единиц техники, 3 кинологических расчета и 2 беспилотных летательных аппарата. В рамках расследования уголовного дела допрошены более 40 работников предприятия, а также руководство ТОО, произведены выемки необходимых документов, записей с камер видеонаблюдения. По делу назначены ряд экспертиз с привлечением специалистов из разных регионов страны в области горно-строительных работ для установления причин обвала», — говорится в официальном сообщении.
В ведомстве добавили, что расследование находится на контроле Генпрокуратуры.
Напомним, трагедия случилась ночью 4 января, с тех пор работы на месте провала не прекращались. Тогда днем спасатели извлекли из-под грунта тела двух своих погибших коллег.