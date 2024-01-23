Стали известны новые подробности по делу о трагедии на «Майкаинзолото»

Фото: gov.kz

По информации прокуратуры Павлодарской области, полицейские расследуют уголовное дело по ст. 277 ч.3 УК «Нарушение правил безопасности при ведении горных или строительных работ», по факту происшествия на территории АО «Майкаинзолото», в поселке Майкаин Баянаульского района.

«Установлено, что в результате обвала дороги на горно-рудный карьер провалился автобус с четырьмя работниками аварийно-спасательной службы, тела двоих извлечены в тот же день. Создана комиссия по расследованию нарушения правил безопасности ведения горных работ. По делу назначены процессуальные прокуроры», — проинформировали в надзорном органе.

Кроме того, с места раскопок подняты на поверхность множественные фрагменты автобуса и личное снаряжение спасателей.

В настоящее время производится вывоз грунта для прокладки пути к месту происшествия, геосканирование, спущены малогабаритные экскаваторы, поиски двух спасателей продолжаются.

Проведение работ осложняется постоянным осыпанием грунта из-за нестабильности горной породы и пустот под воронкой.

«В поисково-спасательных работах задействованы 147 человек, 45 единиц техники, 3 кинологических расчета и 2 беспилотных летательных аппарата. В рамках расследования уголовного дела допрошены более 40 работников предприятия, а также руководство ТОО, произведены выемки необходимых документов, записей с камер видеонаблюдения. По делу назначены ряд экспертиз с привлечением специалистов из разных регионов страны в области горно-строительных работ для установления причин обвала», — говорится в официальном сообщении.

В ведомстве добавили, что расследование находится на контроле Генпрокуратуры.

Напомним, трагедия случилась ночью 4 января, с тех пор работы на месте провала не прекращались. Тогда днем спасатели извлекли из-под грунта тела двух своих погибших коллег.