Распоряжение

Председателя Мажилиса Парламента

Республики Казахстан

О созыве совместного заседания

Палат Парламента Республики Казахстан

«В соответствии с подпунктом 2) пункта 4 статьи 58 Конституции Республики Казахстан созвать совместное заседание Палат Пар­ламента Республики Казахстан 8 сентября 2025 года в 11.00 часов в городе Астане.

Председатель Мажилиса Парламента

Республики Казахстан

Е. Кошанов

Астана, 5 сентября 2025 года,

№ 34