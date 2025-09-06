Распоряжение Председателя Мажилиса Парламента Республики Казахстан Распоряжения 6 сентября 2025 г. 1:09 77 О созыве совместного заседания Распоряжение Председателя Мажилиса Парламента Республики Казахстан О созыве совместного заседания Палат Парламента Республики Казахстан «В соответствии с подпунктом 2) пункта 4 статьи 58 Конституции Республики Казахстан созвать совместное заседание Палат Парламента Республики Казахстан 8 сентября 2025 года в 11.00 часов в городе Астане. Председатель Мажилиса Парламента Республики Казахстан Е. Кошанов Астана, 5 сентября 2025 года, № 34