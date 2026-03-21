Распоряжение Председателя Мажилиса Парламента Республики Казахстан Распоряжения 21 марта 2026 г. 3:10 104 Распоряжение Председателя Мажилиса Парламента Республики Казахстан о созыве совместного заседания Палат Парламента Республики Казахстан В соответствии с подпунктом 2) пункта 4 статьи 58 Конституции Республики Казахстан созвать совместное заседание Палат Парламента Республики Казахстан 27 марта 2026 года в 10.00 часов в городе Астане. Председатель Мажилиса Парламента Республики Казахстан Е. Кошанов Астана, 20 марта 2026 года № 13