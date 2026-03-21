В соответствии с подпунктом 2) пункта 4 статьи 58 Конституции Республики Казахстан созвать совместное заседание Палат Парламента Республики Казахстан 27 марта 2026 года в 10.00 часов в городе Астане.

Председатель Мажилиса Парламента

Республики Казахстан

Е. Кошанов

Астана, 20 марта 2026 года

№ 13