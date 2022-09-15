Распоряжения Распоряжение Председателя Мажилиса Парламента Республики Казахстан 15 сентября 2022 г. 0:00 О созыве совместного заседания палат парламента республики казахстан В соответствии с подпунктом 2) пункта 4 статьи 58 Конституции Республики Казахстан созвать совместное заседание Палат Парламента Республики Казахстан 16 сентября 2022 года в 10 часов в городе Нур-Султане. Председатель Мажилиса Парламента Республики Казахстан Е. Кошанов г. Нур-Султан, Мажилис Парламента 14 сентября 2022 г. №51