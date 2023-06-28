Распоряжение

Президента Республики Казахстан

О присуждении премий, вручении грантов и объявлении Благодарности Президента Республики Казахстан

в области средств массовой информации

1. Учитывая значительную роль средств массовой информации в информационном обеспечении социально-экономического и общественно-политического развития страны, рассмотрев рекомендации Общественной комиссии по присуждению премий, вручению грантов и объявлению Благодарности Президента Республики Казахстан в области средств массовой информации:

присудить премии Президента Республики Казахстан

в области средств массовой информации:

Алимжановой Ирине Советжановне – корреспонденту телеканала «31 канал» за вклад в развитие телевидения Казахстана;

Балажану Абаю – главному редактору газеты «Оңтүстік Қазақстан» за вклад в развитие региональной журналистики;

Вологодской Галине Юрьевне – корреспонденту газеты «Казахстанская правда» за вклад в развитие отечественных СМИ;

вручить гранты Президента Республики Казахстан

в области средств массовой информации:

Астахову Илье Дмитриевичу – корреспонденту информационного портала «Orda.kz» за вклад в развитие информационного освещения в интернет-пространстве;

Балтабаеву Адилу Сериковичу – корреспонденту телеканала «Хабар 24» за активное всестороннее разъяснение и освещение дея­тельности Главы государства;

Дуйсенгуловой Рабиге Табигатовне – корреспонденту информационного портала «Tengrinews.kz» за вклад в развитие информационного освещения в интернет-пространстве;

Омашу Саламату – заместителю директора информационно-аналитической дирекции телеканала «Qazaqstan» за вклад в развитие отечественной тележурналистики;

объявить Благодарность Президента Республики Казахстан в области средств массовой информации:

творческому коллективу газеты «Время» за вклад в развитие печатных средств массовой информации;

творческому коллективу ТОО «Қызылжар-Ақпарат» – за вклад в информационное обеспечение общественной и социально-экономической сфер региона;

творческому коллективу информационного портала «Kaztag» – за информационно-аналитическое освещение актуальных вопросов общества;

творческому коллективу телеканала «TDK-42» – за вклад в развитие региональной журналистики.

2. Настоящее распоряжение опубликовать в средствах массовой информации.

Президент Республики Казахстан

К. Токаев

Астана, Акорда, 27 июня 2023 года

№ 45