Распоряжение Президента Республики Казахстан Распоряжения 28 июня 2023 г. 9:30 220 О присуждении премий, вручении грантов и объявлении Благодарности Президента Республики Казахстан в области средств массовой информации Распоряжение Президента Республики Казахстан О присуждении премий, вручении грантов и объявлении Благодарности Президента Республики Казахстан в области средств массовой информации 1. Учитывая значительную роль средств массовой информации в информационном обеспечении социально-экономического и общественно-политического развития страны, рассмотрев рекомендации Общественной комиссии по присуждению премий, вручению грантов и объявлению Благодарности Президента Республики Казахстан в области средств массовой информации: присудить премии Президента Республики Казахстан в области средств массовой информации: Алимжановой Ирине Советжановне – корреспонденту телеканала «31 канал» за вклад в развитие телевидения Казахстана; Балажану Абаю – главному редактору газеты «Оңтүстік Қазақстан» за вклад в развитие региональной журналистики; Вологодской Галине Юрьевне – корреспонденту газеты «Казахстанская правда» за вклад в развитие отечественных СМИ; вручить гранты Президента Республики Казахстан в области средств массовой информации: Астахову Илье Дмитриевичу – корреспонденту информационного портала «Orda.kz» за вклад в развитие информационного освещения в интернет-пространстве; Балтабаеву Адилу Сериковичу – корреспонденту телеканала «Хабар 24» за активное всестороннее разъяснение и освещение деятельности Главы государства; Дуйсенгуловой Рабиге Табигатовне – корреспонденту информационного портала «Tengrinews.kz» за вклад в развитие информационного освещения в интернет-пространстве; Омашу Саламату – заместителю директора информационно-аналитической дирекции телеканала «Qazaqstan» за вклад в развитие отечественной тележурналистики; объявить Благодарность Президента Республики Казахстан в области средств массовой информации: творческому коллективу газеты «Время» за вклад в развитие печатных средств массовой информации; творческому коллективу ТОО «Қызылжар-Ақпарат» – за вклад в информационное обеспечение общественной и социально-экономической сфер региона; творческому коллективу информационного портала «Kaztag» – за информационно-аналитическое освещение актуальных вопросов общества; творческому коллективу телеканала «TDK-42» – за вклад в развитие региональной журналистики. 2. Настоящее распоряжение опубликовать в средствах массовой информации. Президент Республики Казахстан К. Токаев Астана, Акорда, 27 июня 2023 года № 45