Распространение пожара в Абайской области удалось остановить

Министр по чрезвычайным ситуациям Казахстана Сырым Шарипханов рассказал об обстановке по пожару в Абайской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

Фото: пресс-служба ДЧС Абайской области

Общая площадь пожара в Государственном лесном природном резервате «Семей орманы» сейчас составляет 60 тысяч га, из них горение есть на 43 тысячах га.

Вместе с тем, как заверил Сырым Шарипханов, на данный момент ситуация стабильная и находится под контролем. Распространение пожара остановлено.

«В связи с повышением температурного фона и порывистым ветром есть возможность увеличения распространения пожара, но у нас достаточно группировки сил и средств для локализации пожара», – заявил министр.

Лесной пожар тушат около 1 500 человек, более 300 единиц техники МЧС, Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии и природных ресурсов, местных исполнительных органов, а также министерств обороны и внутренних дел.

Привлечены 2 вертолета для аэровизуального обследования фронта пожара и 12 вертолетов с водосливными устройствами, которые уже сбросили более 3 тысяч тонн воды.

«Во время облета в восточном направлении обнаружилась активность пожара, но поставлены конкретные задачи для того, чтобы сосредоточить силы и средства для ликвидации очагов горения для тушения пожара авиационной техникой и наземной группировкой», – прокомментировал глава МЧС.

Напомним, 8 июня в Батпаевском лесничестве, входящем в состав Государственного лесного природного резервата «Семей орманы», вспыхнул пожар. К полудню 9 июня площадь горения резко увеличилась до 30 тысяч га, а к вечеру уже превысила 60 тысяч га.

При тушении пожара погибли 14 работников лесничества. Еще одного ищут.

Глава государства поручил оказать всю необходимую помощь семьям погибших.

По факту масштабного лесного пожара Генеральная прокуратура начала досудебное расследование по части 3 уголовной статьи «Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».

Из-за ненадлежащего исполнения своих обязанностей президент освободил от должности министра по ЧС Юрия Ильина, объявил выговор акиму Абайской области Нурлану Уранхаеву. Новым главой МЧС РК стал Сырым Шарипханов.

В связи с гибелью людей в результате лесного пожара в Абайской области президент объявил 12 июня днем общенационального траура в Республике Казахстан.