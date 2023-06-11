Токаев объявил выговор акиму области Абай Нурлану Уранхаеву

Происшествия
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Сагимбаева Баян
Выпускающий редактор

Касым-Жомарт Токаев объявил выговор акиму области Абай Нурлану Уранхаеву за ненадлежащее исполнение своих обязанностей, передает Кazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал пресс-службы президента. 

Фото: t.me/Aqorda

"Упущений много. Отсутствие оперативности и сопричастности привело к этому бедствию. Вы сами, как мне доложили, довольно поздно добрались до места происшествия. Поэтому я недоволен работой местных исполнительных органов. Понимаю, область новая, Вы новый аким. Исключительно из этих соображений я объявляю выговор. В принципе, за такие вещи можно сразу увольнять. 

Мы потеряли 14 человек. Вы что, шутите, причем при исполнении служебных обязанностей. Сейчас Ваша задача вместе с Правительством взять на контроль исполнение всех обещаний, которые я дал нашим пострадавшим гражданам. Словами делу не поможешь. Да, я высказал соболезнования. Но сейчас надо помогать людям конкретно", - сообщил президент. 

#президент #Абайская область #пожар #лес

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