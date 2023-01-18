Расширить пул новых индустриальных проектов поручил премьер

Акцент при этом, как он отметил, необходимо делать на импортозамещение.

Фото пресс-службы премьер-министра РК

Премьер-министр РК Алихан Смаилов поставил перед Министерством индустрии и инфраструктурного развития приоритетные задачи на предстоящий период в ходе заседания коллегии ведомства, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу главы Правительства РК.

Глава МИИР РК Марат Карабаев доложил, что по итогам 2022 года рост в сфере промышленности составил 1,1%. В частности, в обрабатывающем секторе объем производства вырос на 3,4%. Практически во всех остальных секторах также зафиксирован рост.

Так, реализовано 160 проектов на сумму 2 трлн тг с созданием 14,4 тыс. рабочих мест. Запущены ключевые проекты по производству листового стекла в Кызылординской области, полипропилена в Атырауской области, автомобильных шин в Карагандинской области и алюминиевых банок в Шымкенте. Кроме того, были в 2 раза увеличены мощности производства азотно-фосфорных удобрений в Жамбылской области.

В рамках заседания коллегии участники обсудили планы по дальнейшему развитию промышленности, строительной, транспортной и геологической отраслей, а также меры в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

В своем выступлении премьер-министр отметил, что перед министерством в текущем году стоит ряд важных задач, отвечающих вызовам современности. Так, по его словам, необходимо дать импульс развитию горнодобывающей отрасли и активизировать работу по созданию новых производств в обрабатывающей промышленности.

«Снижать темпы диверсификации экономики недопустимо. Перед нами стоит задача обеспечить устойчивый рост ВВП страны на уровне порядка 4-5% ежегодно. В этой связи министерству совместно с акиматами регионов нужно расширить пул индустриальных проектов, в том числе на 2023 год. Акцент при этом необходимо делать на импортозамещение», - сказал Алихан Смаилов.

Он добавил, что в этой работе также важно учитывать развитие моногородов, где новые предприятия могут обеспечить дополнительную занятость населения.

Переходя к следующей теме, глава Правительства указал на тот факт, что у казахстанцев возникают большие нарекания к качеству автодорог, в том числе к проводимым на них ремонтным работам.

«На отремонтированных участках зачастую вновь появляются проблемы. Такое ощущение, что ремонт делается не для людей, а для самих дорожников. Нужно этот вопрос, Марат Каримжанович (Карабаев – глава МИИР РК), держать на особом контроле и выработать комплекс мер, которые позволят эффективно решить эту проблему», — подчеркнул Алихан Смаилов.

Он добавил, что в этом вопросе большое значение имеют эффективное планирование, внедрение ЕРСМ-контрактов, усиление технического надзора, цифровизация и т.д.

На заседании премьер-министр также обозначил важность дальнейшей работы по интеграции транспортной системы Казахстана с международными коридорами, что позволит республике укрепить статус одного из ключевых «транзитных хабов» в регионе, а также развитию портов Актау и Курык, созданию логистического хаба на базе СЭЗ «Морпорт Актау», трансформации КТЖ, строительству железных дорог и обновлению подвижного состава.

При этом, по его словам, необходимо обеспечить достижение всех запланированных показателей в жилищном строительстве и модернизации инженерной инфраструктуры.

В заключение премьер поручил ускорить ввод информационной платформы «KAZNEDRA» в промышленную эксплуатацию, автоматизировать функции на единой платформе недропользователей Minerals.gov.kz, принять исчерпывающие меры по повышению эффективности специальных экономических зон путем внедрения новой модели их функционирования и оказать поддержку отечественным предприятиям в части обеспечения сырьем и сбыта готовой продукции.