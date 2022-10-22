Расширяя горизонты

Победителей городского конкурса среди молодых представителей различных этносов «Государственный язык – символ независимости» определили в Шымкенте.

Конкурс приурочили к празднованию Дня Республики. Его организовал шымкентский городской Учебно-методический центр по языкам, содействующий расширению сферы применения государственного языка.

В знании казахского языка состязались 12 студентов высших учебных заведений города и учащиеся колледжей.

Конкурс проходил в три этапа. Каждый участник стартовал с «визитной карточки», заранее подготовив видеоролик с рассказом о себе на казахском языке. На втором этапе молодые люди писали эссе на тему независимости. Причем тему озвучили непосредственно во время конкурса. Третий этап предполагал оценку владения устной речью.

Жюри во главе с главным редактором газет «Шымкент келбетi» и «Панорама Шымкента» Бахтияром Тайжаном пришлось долго совещаться, чтобы назвать имена победителей. Сошлись во мнении, что Гран-при заслуживает студентка ЮКУ имени Мухтара Ауэзова Лэйла Рахматпури, показавшая блестящее знание казахского языка и успешно проявившая себя во всех трех турах.

Первое место досталось Ироде Амановой. По мнению экс­пертов, девушка хорошо владеет казахским языком. Ирода – студентка Южно-Казахстанской медицинской академии. Язык она знает с детства. На нем в ее доме говорят все – от мала до велика.

Девушка призналась, что на ее участии в конкурсе настояли преподаватели вуза, по достоинству оценившие ее любовь к языку, казахской литературе, устному народному творчеству.

– Я с первого класса начала учить казахский язык, поэтому и знаю его так хорошо, – рассказывает Ирода Аманова. – Даже не стала специально готовиться к конкурсу, разве что обсуждала с преподавателями, как мне оригинально записать свою «визитную карточку».

Второе место разделили Мадина Алимова и Гулчехра Аширматова. А третье место по праву досталось Жамшиду Абдувалиеву, Арзу Кураевой и Мадине Бабаевой.

Директор Учебно-методического центра языков города Шымкента Гульмира Жанысбекова считает, что в последнее время среди представителей нетитульной нации увеличилось количество молодых людей, владеющих казахским языком. Это очень хорошая тенденция, свидетельствующая, что со временем государственный язык будет безоговорочно применяться во всех сферах жизни страны.