Рассмотрен ход выполнения поручений президента

Сегодня на заседании под председательством акима Кызылординской области Нурлыбека Налибаева был обсужден ход исполнения поручений Президента РК Касым-Жомарта Токаева
Аким области отметил важность оперативного и качественного исполнения поручений главы государства, правительства, Администрации Президента.
«Своевременное и качественное исполнение поручений главы государства, правительства, Администрации Президента не сходит с повестки дня. Данный вопрос находится под моим личным контролем. В 2019 и 2023 годах во время рабочей поездки в регион глава государства дал 11 поручений. Из них 6 сняты с контроля, 5 находятся на исполнении. За своевременное и качественное исполнение поручений общенационального плана мероприятий несет личную ответственность первый руководитель каждого государственного органа», - предупредил Нурлыбек Машбекович.
На совещании руководители компетентных учреждений доложили о ходе реализации государственных программ и национальных проектов.
По итогам обсуждения глава региона поручил своим заместителям совместно с курирующими управлениями постоянно держать на контроле исполнение поручений.