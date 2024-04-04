Рассмотрен ход выполнения поручений президента

Аким области отметил важность оперативного и качественного исполнения поручений главы государства, правительства, Администрации Президента.



«Своевременное и качественное исполнение поручений главы государства, правительства, Администрации Президента не сходит с повестки дня. Данный вопрос находится под моим личным контролем. В 2019 и 2023 годах во время рабочей поездки в регион глава государства дал 11 поручений. Из них 6 сняты с контроля, 5 находятся на исполнении. За своевременное и качественное исполнение поручений общенационального плана мероприятий несет личную ответственность первый руководитель каждого государственного органа», - предупредил Нурлыбек Машбекович.