Рассылку о призыве России стран-участниц ОДКБ на Донбасс распространяют в соцсетях

В Казнете распространяется документ, якобы составленный заместителем председателя Совета безопасности РФ Дмитрием Медведевым. В тексте говорится, что в соответствии со статьей 8 Устава ОДКБ страны-участницы должны помочь войскам РФ на Донбассе, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Stopfake.kz.

Информацию уже опровергли в пресс-службе Организации договора о коллективной безопасности.

«Секретариат ОДКБ не получал от российской стороны никаких обращений, связанных с принятием в состав Российской Федерации новых субъектов. Все циркулирующие в медийной среде сообщения на эту тему являются вымышленными и не соответствуют действительности», — сообщил пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов.

Стоит отметить, что этот же «документ» распространялся и в Кыргызстане. Посольство России в Кыргызстане сообщило, что это фейк и призвало не поддаваться на провокации.

Также, по словам официального представителя Министерства иностранных дел Казахстана Айбека Смадиярова, вопрос участия ОДКБ в зоне российско-украинского конфликта в повестке не стоит.