Растет промышленный потенциал

Сделано в Казахстане
Асет Калымов
собственный корреспондент по Алматинской области

По прогнозным данным местных властей, к концу года ­объем промышленной продукции ­Алматинской области превысит 2,2 трлн тенге. Это достаточно высокий показатель для преимущественно аграрной области. В частности, устойчивый рост демонстрирует обрабатывающий сектор, на долю которого приходится 90% всего объема промышленности (без малого 2 трлн тенге).

фото Юрия Беккера

Один из лидеров региональной экономики – густонаселенный Карасайский район, на территории которого функ­ционирует множество заводов, фабрик, объектов малого и среднего бизнеса. Недавно в ходе пресс-тура, организованного районным акиматом, группа журналистов посетила ряд таких предприятий. Впрочем, обо всем по порядку...

Первым пунктом поездки представителей СМИ стало село Жармухамбет, где расположен завод ТОО «Almaty turmystyq tehnika zavody». Здесь налажен выпуск кухонных плит, духовых шкафов, мини-печей и варочных панелей. Ассортимент бытовой техники составляет свыше 70 моделей.

Как рассказал директор ТОО по производству Арсен Уштаев, за четыре года со дня открытия завода его производственные мощности выросли с 15 тыс. до 60 тыс. единиц продукции в год. В планах – инвестировать дополнительные 2 млрд тенге в модернизацию станков и машин, расширение цехов. И тогда годовой объем выпуска кухонной техники вырастет вдвое – до 120 тыс. единиц в год.

Кроме того, предприниматели намерены полностью ­освоить выпуск холодильников, морозильников, стиральных и посудомоечных машин, начать сборку телевизоров. Планируется наладить экспорт в Россию, Узбекистан, Таджикистан, страны Евросоюза.

Акимат Алматинской области оказал поддержку в подведении к территории предприятия электросетей и линий газоснабжения. На заводе трудятся свыше 100 человек – жители близлежащих сел и райцентра, города Каскелена.

Далее журналисты проследовали в село Шамалган на завод КЗТА, где выпускают трубопроводную арматуру, используемую в нефтегазовой отрасли и тепло­энергетическом комплексе. ­Объем производства – 45 тыс. единиц продукции в год, стоимость проекта – 3 млрд тенге. Технологические линии предприятия полностью автоматизированы, продукция соответствует международным стандартам качества.

Заключительным объектом пресс-тура стало предприятие по розливу минерализованной питьевой воды, расположенное в Каскелене. Как сообщил заместитель директора компании-производителя Сергей Черемных, вода, добываемая из артезианской скважины глубиной 220 метров, обогащена магнием, кальцием, натрием, кремнием и другими полезными минералами.

Используются новейшие технологии очистки воды, она проходит через 11 фильтров. В ближайшем будущем планируется наладить выпуск газированной и янтарной воды, а также финикового чая.

Как подытожили организаторы пресс-тура, приоритет для местных властей – развитие несырье­вой экономики. Именно этот вектор позволяет формировать устойчивую индустриальную базу. Нынче Алматинская область вошла в число регионов с наилучшими показателями по привлечению инвестиций. Это способствует открытию все большего числа промышленных и аграрных объектов, созданию новых рабочих мест, расширению налоговой базы.

По словам руководителя областного управления экономики и бюджетного планирования Асылана Ораза, главная цель – обеспечить устойчивый экономический рост и повысить благосостояние населения. Нынешние темпы развития экономики – результат совместных усилий власти и общества. Предстоит еще много работы по импортозамещению, повышению конкурентоспособности и экспортоориентированности отечественных предприятий.

#экономика #производство #Алматинская область #заводы

