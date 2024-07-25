Расти, рыбка, большая и маленькая!

Как сообщили в Зайсан-Ертисской межобластной бассейновой инспекции рыбного хозяйства, если на старте программы в водоемы было выпущено 10,5 млн молоди, то в 2023 году – 77,3 млн.

Зарыбление проводят такими породами, как карпо-сазан, белый амур, а также сиговыми – пелядью, рипусом. В этом году природопользователи уже провели зарыбление 25,4 млн молоди сиговых и 500 осетров-годовичков. «Малышей» царь-рыбы выпустили в Черный Иртыш, то есть выше Бухтарминского водохранилища с его плотиной и гидро­электростанцией. Через год наука оценит результат эксперимента.

Кроме того, в богатом водными ресурсами Восточном Казахстане увеличивают получение рыбы за счет аквакультуры, то есть выращенной в садках и прудовых хозяйствах. На сегодня в регионе действуют две форелевые фермы, планируются садковые хозяйства еще на семи водных участках. Карпа выращивают на крупном Бухтарминском нерестово-выростном хозяйстве мощностью 773 тонны плюс в 18 прудовых хозяйствах.

К 2030 году по линии аквакультуры в регионе планируется ежегодно получать 9,7 тыс. тонн товарной рыбы: 8,5 тыс. тонны лососевых, 1 тыс. тонн карповых, 45 тонн осетровых. В целях поддержки предприятий государство предусмотрело субсидирование затрат на инфраструктуру, корма, рыбопосадочный материал, лекарственные препараты, маточное поголовье.

На субсидии рыбным хозяйствам в 2023 году в областном бюджете было предусмотрено 189 млн тенге, в текущем году выделена такая же сумма.