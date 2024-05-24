Казахстан расторг одно из соглашений с Таджикистаном

Правительство РК выпустило постановление о прекращении действия соглашения между Казахстаном и Таджикистаном, касающегося взаимной конвертируемости и стабилизации валютных курсов тенге и таджикского рубла, сообщает Kazpravda.kz

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В документе говорится, что необходимо расторгнуть соглашение, заключенное в Душанбе 16 декабря 1999 года, между правительствами и национальными банками Казахстана и Таджикистана о взаимной конвертируемости и стабилизации валютных курсов тенге и рубла.

Министерству иностранных дел Республики Казахстан поручено официально сообщить правительству Таджикистана о решении денонсировать соглашение в соответствии с законодательством.

Постановление вступило в силу 22 мая 2024 года.