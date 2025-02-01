Равенство, безопасность и вовлеченность: как устроена инклюзия в Казахстане

Проект Закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законы Республики Казахстан по вопросам защиты прав лиц с инвалидностью» планируют разработать в этом году. Документ намерены подготовить с учетом направлений и алгоритмов Концепции инклюзивной политики на 2025–2030 годы. Об этом на брифинге в СЦК сообщил вице-министр труда и социальной защиты населения Аскарбек Ертаев.

Фото: kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов

Концепция состоит из 13 направлений, но ее основное новшество, по словам спикера, – переход от традиционной и медицинской моделей понимания инвалидности к социально-­правозащитной. Новые подходы в инклюзивной политике предусматривают принятие комплекса действенных мер, направленных на реализацию прав, расширение возможностей для лиц с инвалидностью и создание необходимых им условий для успешной интеграции в общество.

– В Плане действий по реализации Концепции инклюзивной политики предусмотрено 52 мероприятия, исполнителями которых являются отраслевые министерства и местные исполнительные органы. Мы совместно с заинтересованными госорганами разработаем поправки в законодательство по вопросам защиты прав лиц с инвалидностью. Законопроект будет направлен на обеспечение равенства и искоренение дискриминации в отношении лиц с инвалидностью в соответствии с положениями Конвенции ООН «О правах инвалидов», – отметил вице-министр.

К слову, в рамках концепции с 1 января этого года введено лицензирование всех субъектов, предоставляющих специальные социальные услуги. Кроме того, планируется пересмотреть и ввести новые подходы по проведению аттестации социальных работников.

– В Казахстане сформирован Реестр социальных работников. Из 12 167 специалистов обучение прошли 11 616 человек, сертификаты получили 9 429. На базе Национального научного центра развития сферы социальной защиты населения создан Центр признания профессиональной квалификации в области оказания спецсоц­услуг. Для повышения контроля и эффективности мероприятий в реабилитационных центрах внедряется цифровой дневник реабилитации, – добавил спикер.

По озвученной информации, в Таразе, Семее, Уральске и Кентау введены в эксплуатацию четыре реабилитационных центра. В Шымкенте, области Улытау, а также Атырауском, Актюбинском, Акмолинском регионах ведется строительство аналогичных объектов.

На 1 января этого года 111,4 тыс. человек, или 29,4% из числа трудоспособных лиц с инвалидностью, обеспечены занятостью. На сегодняшний день в Казахстане для лиц с инвалидностью полностью адаптированы 22 777 объектов.