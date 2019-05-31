Равняясь на олимпийские нормативы Статьи 31 мая 2019 г. 9:40 691 Юрий Лифинцев – Алексей Михайлович, с чем связано ужесточение отбора на Олимпийские игры?– Первоначально сроки начала квалификационных стартов были названы иные – с 1 июля 2019 года. Но так как сама Олимпиада пройдет в августе 2020-го и отбор на нее должен закончиться в июле того же года, у спортсменов получается очень маленький промежуток времени для выполнения нормативных требований. И тогда IAAF приняла решение начинать отборочную кампанию не в июле, а в мае 2019 года. Календарь многих соревнований претерпел изменения. В том числе и Мемориала Гусмана Косанова, перенесенного на 6–7 июля.– С 1 мая прошло не так уж много времени и, наверное, говорить о выполнении нашими легкоатлетами олимпийских нормативов пока рановато?– Пока у нас одна лицензия в Токио, ее на чемпионате Азии в спортивной ходьбе заработал Георгий Шейко. Повторяю, нормативы на Олимпиаду нынче просто заоблачные, и это признают все специалисты. А объяснение этому такое. Общее количество участников Олимпийских игр продолжает оставаться прежним – 10 000 спортсменов. Но увеличивается количество видов спорта. И где можно сократить участников? Не в игровых же видах спорта, где есть основной состав и запасные. Там «сокращать» некого. Вот и страдают индивидуальные виды – легкая атлетика, плавание… Сократить же можно в любом виде спорта, повысив нормативы.Тут нужно помнить и о том, что параллельно с завоеванием квот на Олимпийские игры сейчас проходит розыгрыш подобных лицензий и на чемпионат мира. Требования там не такие драконовские и, допустим, наша бегунья Ольга Сафронова может готовиться к чемпионату мира в беге на 100 метров, такая лицензия у нее уже есть.– В мае в Алматы были проведены весенний чемпионат страны и состязания по легкой атлетике в программе V Спартакиады Казахстана. На них у земляков была возможность выполнить норматив на Олимпиаду и чемпионат мира? – Да, на наших чемпионатах при условии выполнения всех требований IAAF можно выигрывать лицензии. Однако есть маленькое «но». Для того, чтобы соблюдались все правила при выполнении нормативных требований, Международная федерация легкой атлетики создала две комиссии, которые призваны стоять на страже законности в этом деле. Запуск подобных комиссий, честно говоря, не красит многие национальные федерации, но деваться некуда. Так вот, одна такая комиссия – для борьбы с фальсификациями возрастов спортсменов, другая – с фальсификациями результатов. К сожалению, регион Центральной Азии попал в черные списки неблагонадежных в этих аспектах, и потому внимание к нам (вместе с соседями, конечно) будет повышенное.– Конец мая – это уже и не начало легкоатлетического сезона, и еще не его пик. На какие результаты можно надеяться на границе весны и лета?– Перед каждым атлетом ставится индивидуальная задача, вытекающая из того, как он подошел к сегодняшнему дню, готов ли к выполнению высокого норматива, обновлению своего личного рекорда. Надо учесть, что из-за столь раннего проведения чемпионата Азии (впервые континентальные медали разыгрывались в апреле) легкоатлеты Казахстана вынуждены были свою подготовку строить с учетом выхода на пик формы именно в середине весны. А теперь многие переориентируются на подготовку к Мемориалу Косанова. – Некоторые наши ведущие спортсмены уже не под крышей, а на стадионах показали приличные результаты. Те же Михаил Литвин, Иван Иванов, Ольга Сафронова…– У нас сейчас двое мужчин-легкоатлетов имеют лицензии на чемпионат мира. Это тот же Георгий Шейко в спортивной ходьбе и Михаил Литвин, который на чемпионате Азии в столице Катара Дохе установил новый рекорд Казахстана в беге на 400 метров – 45,25 секунды.У Ивана Иванова уже было 5 соревнований в сезоне. Он два раза по весне выступал где-то в Германии и Португалии, затем на чемпионате Азии, в весеннем первенстве Казахстана и на турнире в Таиланде. И вот теперь шестой «заход» – на Спартакиаде Казахстана. Парень раскручивается, набирает форму, очки, улучшает результаты. Не знаю, где для него будет пиковый старт, на котором он предпримет попытку выполнить олимпийский норматив и норматив на чемпионат мира. Мы надеемся, что это произойдет как раз на Мемориале Гусмана Косанова в Алматы. А у кого-то нынче было намного меньше выступлений и, соответственно, уровень подготовки еще не самый боевой. Все теперь зависит от самих спортсменов и их тренеров. Соревнований в ближайшие месяцы, на которых вполне возможно получить лицензии, будет предостаточно. Можно в данном контексте напомнить о турнире на призы олимпийской чемпионки Татьяны Колпаковой в Бишкеке, розыгрыше Кубка Ташкента в столице Узбекистана, нашем национальном чемпионате. Кто подготовится к квалификационным состязаниям как следует, тот и завоюет желанные лицензии. Возможностей в этом плане предостаточно.