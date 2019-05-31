Равняясь на олимпийские нормативы

– Алексей Михайлович, с чем связано ужесточение отбора на Олимпийские игры?

– Первоначально сроки начала квалификационных стартов были названы иные – с 1 июля 2019 года. Но так как сама Олимпиада пройдет в августе 2020-го и отбор на нее должен закончиться в июле того же года, у спортсменов получается очень маленький промежуток времени для выполнения нормативных требований. И тогда IAAF приняла решение начинать отборочную кампанию не в июле, а в мае 2019 года. Календарь многих соревнований претерпел изменения. В том числе и Мемориала Гусмана Косанова, перенесенного на 6–7 июля.

– С 1 мая прошло не так уж много времени и, наверное, говорить о выполнении нашими легкоатлетами олимпийских нормативов пока рановато?

– Пока у нас одна лицензия в Токио, ее на чемпионате Азии в спортивной ходьбе заработал Геор­гий Шейко. Повторяю, нормативы на Олимпиаду нынче просто заоблачные, и это признают все специалисты. А объяс­нение этому такое. Общее количество участников Олимпийских игр продолжает оставаться прежним – 10 000 спортс­менов. Но увеличивается количество видов спорта. И где можно сократить участников? Не в игровых же видах спорта, где есть основной состав и запасные. Там «сокращать» некого. Вот и страдают индивидуальные виды – легкая атлетика, плавание… Сократить же можно в любом виде спорта, повысив нормативы.

Тут нужно помнить и о том, что параллельно с завоеванием квот на Олимпийские игры сейчас проходит розыгрыш подобных лицензий и на чемпионат мира. Требования там не такие драконовские и, допус­тим, наша бегунья Ольга Сафронова может готовиться к чемпионату мира в беге на 100 метров, такая лицензия у нее уже есть.

– В мае в Алматы были проведены весенний чемпионат страны и состязания по легкой атлетике в программе V Спартакиады Казахстана. На них у земляков была возможность выполнить норматив на Олимпиаду и чемпионат мира?

– Да, на наших чемпионатах при условии выполнения всех требований IAAF можно выигрывать лицензии. Однако есть маленькое «но». Для того, чтобы соблюдались все правила при выполнении нормативных требований, Меж­дународная федерация легкой атлетики создала две комиссии, которые призваны стоять на страже законности в этом деле. Запуск подобных комиссий, честно говоря, не красит многие национальные федерации, но деваться некуда. Так вот, одна такая комиссия – для борьбы с фальсификациями возрастов спортсменов, другая – с фальсификациями результатов. К сожалению, регион Центральной Азии попал в черные списки неблагонадежных в этих аспектах, и потому внимание к нам (вместе с соседями, конечно) будет повышенное.

– Конец мая – это уже и не начало легкоатлетического сезона, и еще не его пик. На какие результаты можно надеяться на границе весны и лета?

– Перед каждым атлетом ставится индивидуальная задача, вытекающая из того, как он подошел к сегодняшнему дню, готов ли к выполнению высокого норматива, обновлению своего личного рекорда. Надо учесть, что из-за столь раннего проведения чемпионата Азии (впервые континентальные медали разыгрывались в апреле) легкоатлеты Казахстана вынуждены были свою подготовку строить с учетом выхода на пик формы именно в середине весны. А теперь многие переориентируются на подготовку к Мемориалу Косанова.

– Некоторые наши ведущие спортсмены уже не под крышей, а на стадионах показали приличные результаты. Те же Михаил Литвин, Иван Иванов, Ольга Сафронова…

– У нас сейчас двое мужчин-легкоатлетов имеют лицензии на чемпионат мира. Это тот же Георгий Шейко в спортивной ходьбе и Михаил Литвин, который на чемпионате Азии в столице Катара Дохе установил новый рекорд Казахстана в беге на 400 метров – 45,25 секунды.

У Ивана Иванова уже было 5 соревнований в сезоне. Он два раза по весне выступал где-то в Германии и Португалии, затем на чемпионате Азии, в весеннем первенстве Казахстана и на турнире в Таиланде. И вот теперь шестой «заход» – на Спартакиаде Казахстана. Парень раскручивается, набирает форму, очки, улучшает результаты. Не знаю, где для него будет пиковый старт, на котором он предпримет попытку выполнить олимпийский норматив и норматив на чемпионат мира. Мы надеемся, что это произойдет как раз на Мемориале Гусмана Косанова в Алматы.

А у кого-то нынче было намного меньше выступлений и, соответственно, уровень подготовки еще не самый боевой. Все теперь зависит от самих спортсменов и их тренеров. Соревнований в ближайшие месяцы, на которых вполне возможно получить лицензии, будет предостаточно. Можно в данном контексте напомнить о турнире на призы олимпийской чемпионки Татьяны Колпаковой в Бишкеке, розыгрыше Кубка Ташкента в столице Узбекистана, нашем национальном чемпионате. Кто подготовится к квалификационным состязаниям как следует, тот и завоюет желанные лицензии. Возможностей в этом плане предостаточно.