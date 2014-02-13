Разбор «полетов»

Организация такого «клуба по интересам» стала в Алматы уже традицией. В дни лондонских соревнований здесь проводились встречи репортеров с ветеранами спорта и профессионально подготовленными знатоками буквально ежедневно. На то были веские причины: казахстанские атлеты с первых дней летних Игр-2012 прочно прописались на пьедестале почета, поговорить было о чем.

– Польза от общения, безусловно, была, – рассказывает руководитель алматинского филиала Дирекции штатных нацио­нальных команд и спортивного резерва Айнжамал Мырзаева. – И Агентство РК по делам спорта и физической культуры постановило открыть пресс-центр и на время Игр в Сочи. На первую встречу мы пригласили одного из родоначальников фристайла в Казахстане Николая Гуцеля, заслуженных тренеров респуб­лики Павла Семенова и Алексея Момзикова, которые готовы поделиться своими впечатлениями о первых стартах в Сочи наших биатлонистов и лыжников.

Шаблонный и официальный формат пресс-конференции журналистам на этот раз не подошел, они полукругом расположились в непосредственной близости от гостей и предложили поговорить по душам. Ведь все на голубых экранах видели, как здорово выступили наши могулисты Юлия Галышева, Дмитрий Рейхерд и Павел Колмаков, как старались на первых дистанциях «стреляющие лыжники» и лыжные гонщики. Кто-то из специалистов для начала даже усомнился, а нужно ли еще что-то добавлять к увиденному, тут, мол, собрались газетчики и телевизионщики, которые разбираются в спорте не хуже, чем приглашенные спикеры.

Оказалось, что нужно. Николай Гуцель, например, организационными вопросами в казахстанском фристайле начал заниматься еще в 2002 году. И поведал, что за эти 12 лет сборная команда могулистов добилась просто потрясающих результатов. Сейчас у нас четыре чемпиона мира среди юниоров, пять победителей и пять призеров этапов Кубка мира, чемпионка Всемирной зимней универсиады, в 2005 году сборная Казахстана стала победительницей командного Кубка Европы. Из 22 золотых медалей, которые тогда разыгрывались в Европе, наши земляки завоевали 19.

– И это были как раз те спорт­смены, которые сейчас выступали на Олимпийских играх, – сказал Николай Алексеевич. – Результат, вы сами видели, очень неплохой. Если бы не беспредел, который устроили судьи по отношению к Юлии Галышевой, то она однозначно завоевала бы олимпийскую медаль. Внешне кажется, что Галышева спускается медленнее соперниц, но это обман зрения: у нее настолько отточенная техника, что реальную скорость способны зафиксировать только электронные приборы.

В Сочи она сделала все идеально, не говоря уже о знаменитом прыжке. На Олимпийских играх сальто вперед выполняли только три человека: среди женщин – одна Галышева, среди мужчин – наш Павел Колмаков и шведский спортсмен Пер Спетт, который давно демонстрирует именно этот феерический трюк. Он далеко не всем ведущим могулистам по плечу. И с такой скоростью, с таким уникальным элементом Юлия Галышева получает лишь седьмое место... После шума, поднятого в Интернете, судьи уже во время соревнований мужчин были предельно объективны. За малым исключением, заключавшимся в завышении оценок одному из участников соревнований. Это мое субъективное мнение.

– Все предстартовые волнения позади, прошла прекрасная церемония открытия Игр, состоялись первые выступления наших спортсменов, в Сочи – отличные спортивные объекты... Все идет по плану, – сказал Павел Семенов. – Вы знаете, что олимпийцы-лыжники Казахстана – самые титулованные среди наших представителей зимних видов спорта, а рекордсмен среди них – Владимир Смирнов. Сейчас в составе национальной сборной страны появился еще один уникальный лыжник – Алексей Полторанин. Только в сезоне 2013/2014 года гонщик из Восточного Казахстана 13 раз поднимался на пьедестал почета крупнейших международных соревнований.

Многие ждали от него медали уже на первой олимпийской дистанции – в скиатлоне на 15 километров классическим стилем, плюс 15 километров свободным ходом. Но мало кто знает, что он не хотел в тот день выступать, да и такую задачу перед Алексеем тренерский состав не ставил. Но, видимо, размяться перед коронными дисциплинами, почувствовать олимпийский дух, посмотреть олимпийскую трассу было необходимо.

Мне показалось, что Алексей чувствует себя нормально, полон сил, и 14 февраля в «своей» гонке на 15 километров классическим стилем покажет все, на что способен. Биатлонисты в олимпийскую команду Казахстана тоже отобраны самые сильные. Вот интересная выкладка: из 11 наших лыжников шестеро впервые принимают участие в Олимпиа­де, из 10 биатлонистов – пять дебютанты Игр. Это говорит о том, что у нас подрастает хорошая смена, ну а за нынешних олимпийцев мы еще поболеем в ближайшие дни.

– За последние четыре сезона большинство своих лучших результатов Алексей Полторанин показал в гонке на 15 километров классическим стилем, – вступил в разговор Алексей Момзиков. – Если он где-то выиграет медаль, то, естественно, дальше побежит все оставшиеся дистанции. Что касается наших биатлонистов, то, к примеру, Галина Вишневская после Олимпиады будет выступать на чемпионате мира среди юниорок – такой у нее пока еще возраст.

В биатлоне самым результативным считается возраст в районе 25 лет, так что перспективы у Вишневской вполне определенные. Через четыре года могут выступить на Олимпиаде и Ян Савицкий, и некоторые другие наши участники сочинских стартов.

...После встречи ее участники поспешили к телевизионным экранам: начиналась лыжная спринтерская гонка у мужчин и женщин. А Айнжамал Мырзаева пригласила журналистов на следующий диалог со специалистами, который предположительно состоится 14 февраля.

Юрий ЛИФИНЦЕВ

фото Эдуарда ГАВРИША