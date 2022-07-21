...Раздавался топор дровосека

В городе Текели области Жетісу в СШ № 8 по решению школьной комиссии директором Жанар Жаакпековой уничтожена целая сосновая аллея. До сих пор как знак большого человеческого равнодушия к природе во дворе школы лежат ровные стволы еще довольно молодых деревьев.

Экологи, активные жители города, просто неравнодушные граждане выясняют теперь, насколько законной была вырубка? Действительно ли 16 сосен, почти столько же карагачей и один тополь угрожали безопас­ности детей и взрослых? Почему перед спиливанием сосен школа не обратилась в акимат за разъяснением, не провела общественные слушания, не спросила у природоохранных структур разрешение на вырубку?

Ответа, к сожалению, нет. Только дефектный акт за подписью работников школы и больше ничего.

Сегодня один из школьников обратился к министру Асхату Айма­гамбетову с просьбой уволить директора за варварское уничтожение деревьев, возбудить уголовное дело по факту незаконного уничтожения зеленых насаждений. Люди спрашивают, как можно было без соответствующей экспертизы, на глаз определить, опасны ли деревья для здоровья детей?

Об этой вопиющей ситуации люди узнали благодаря бывшему выпускнику этой школы, который сам вместе с одноклассниками высаживал срубленные деревья в 1989 году, о чем он сообщает с болью в сердце. С такой же болью новость восприняли сами текелийцы и жители области. Городские социальные сети взорвались возмущением.

Мнения горожан разнятся, и это понятно. Многие взрослые работают в этой школе, у других – учатся дети, у третьих – работают или учатся родственники.

Текели – город небольшой, где все хорошо знают друг друга. Но большинство возмущено случившимся.

Екатерина Тосупаева, коренная жительница города Текели, подчеркивает, что сосны были украшением школы и города. Столько поколений детей вырос­ло в тени этих деревьев.

– А сегодня мы видим вот такую ужасную картину. Может и была какая-то необходимость в вырубке. Надо было проредить их, оставить часть деревьев. А вот так одним топором и уничтожить целую аллею – уму непос­тижимо! Надо было установить возраст деревьев, действительно ли они представляли угрозу... На место срубленных предлагают посадить елки. Сколько лет еще нужно будет, чтобы они просто поднялись и набрали рост? Года и года. Даже невозможно представить, как и кому в голову могло прийти такое решение. На днях состоялось заседание общественного совета города. Сначала выпилили все деревья, а потом решали, кто прав, кто виноват. Вот это, считаю, вообще абсурд­ная ситуация. Лично среди моих родственников, знакомых нет ни одного человека, кто бы поддержал решение о вырубке сосен и посадке ста елочек.

Раушан Байгабылова, житель города Текели, полностью поддерживает решение директора школы. Она провела нас по территории школы, показала все посаженные ранее цветы, деревья, ухоженный двор и рассказала, что решение о вырубке деревьев правильное.

– Посмотрите, эта аллея расположена прямо под окнами классов. Дети постоянно находились в тени и осенью, и зимой. Дальше – детский сад. Зимой здесь постоянно был лед, который таял только в мае. Посмотрите, какая у нас школа. Мы все держим в порядке и чистоте. Кругом растут елки. Здесь, на месте вырубленных сосен, тоже посадим новые деревья. Разве можно из-за деревьев поднимать такой шум? – возмущается женщина.

За всей этой большой экологической проблемой мы увидели еще одну. Между школой и детским садом находится бетонный забор. Он уже покосился. Вот это, думаю, еще одна проблема, остатки советского прошлого. Все мы, талдыкорганцы, помним, как много лет назад такая плита рухнула в районе военного городка. Девочка осталась на всю жизнь инвалидом. Если не убрать бетонное по-настоящему опасное сооружение для детей и взрослых, может случиться еще одна уже человеческая трагедия.

В этой очень сложной ситуации мне бы хотелось защитить и директора школы, которую сегодня в социальных сетях кем только не называют и как только не оскорб­ляют. Надо изучить полностью ситуацию, дождаться экологической экспертизы. Виновный должен полностью ответить за свое решение. Напротив школы расположено общежитие – пять жилых этажей, рядом – дома. Каждый день десятки родителей утром и вечером приходят в соседний детский сад за своим ребенком. Но возникает вопрос: «Где же были все, когда в школе раздавался топор дровосека?»

Не кажется ли вам, что в этой сложившейся ситуации виноваты и мы с вами, равнодушно проходящие мимо? Для того чтобы выпилить три десятка деревьев, нужен, наверное, не один день. Или я ошибаюсь?