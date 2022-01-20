Раздававшие оружие участникам массовых беспорядков задержаны в Алматы

Происшествия
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Екатерина Елисеева
В Алматы задержаны лица, раздававшие участникам массовых беспорядков оружие, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции города.

Отмечается, что задержанные это молодые мужчины в возрасте 19-20 лет.

 "Установлено, что в период массовых беспорядков подозреваемые вынесли из оружейного магазина оружие и стали раздавать его собравшимся на Площади Республики. Личности подозреваемых были установлены сотрудниками управления криминальной полиции в ходе проведения оперативных мероприятий. Они задержаны на территории одного из рынков города.

В настоящее время фигуранты находятся под стражей. Их личности мы непременно проверим на причастность к другим преступлениям", – рассказал заместитель начальника Департамента полиции города Алматы полковник полиции Берик Абильбеков.

Отметим, процесс раздачи оружия участникам беспорядков попал в объектив камер очевидцев трагических событий. В последующем это видео было обнародовано в социальных сетях.

"Мы совершили нападение на оружейный магазин. Была группа людей, которая заставила нас это сделать. Потом половину из похищенного нами оружия они забрали себе, махали автоматами. Я был за рулем белого Lexus", - рассказал подозреваемый №1.

"Это были люди в противогазе, вооруженные автоматами и ножами. Они нам приказали быстро вынести оружие и отвести его. Мы это делали из-за страха, на нас эти люди оказывали давление. Как тут не бояться людей с автоматами?" - отметил подозреваемый №2.

"Мы ездили по городу на машине, подъехали к оружейному магазину, его уже на тот момент грабили. В нашу машину загрузили оружие и велели отвезти на площадь", - сообщил подозреваемый №3.

Полицейские уже приступили к установлению личности координаторов этой группы и истинного мотива действий задержанных. Досудебное расследование проводится сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса страны.


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