Разрабатывается проект генплана Туркестана

С того момента, как город стал областным центром, его население увеличилось на 42%. В 2018 году в нем проживали 165 тыс. человек, а к 1 сентября 2024-го численность достигла 235 436 человек. Бурный рост населения, придание Туркестану статуса столицы Тюркского мира предъявляют дополнительные требования к генеральному плану и дизайн-коду древнего города. Они должны соответствовать современным требованиям, быть ориентированы на развитие городской агломерации.

В проекте обновленного генплана, представленного разработчиками местным властям и городскому архитектурному совету, основное внимание уделено улучшению инфраструктуры, развитию туризма, сохранению исторических памятников и достопримечательностей. Предусмотрено и поэтапное развитие городских секторов, строительство социальных объектов, модернизация систем теплоснабжения и водоснабжения в соответствии с ростом численности населения, оптимизация автомобильных дорог.