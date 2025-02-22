Разрабатывается проект генплана Туркестана Свежий выпуск 22 февраля 2025 г. 2:30 69 Любовь Доброта собственный корреспондент по Туркестанской области и г. Шымкент По прогнозу, к 2040 году население Туркестана достигнет 400 тыс. человек. С того момента, как город стал областным центром, его население увеличилось на 42%. В 2018 году в нем проживали 165 тыс. человек, а к 1 сентября 2024-го численность достигла 235 436 человек. Бурный рост населения, придание Туркестану статуса столицы Тюркского мира предъявляют дополнительные требования к генеральному плану и дизайн-коду древнего города. Они должны соответствовать современным требованиям, быть ориентированы на развитие городской агломерации. В проекте обновленного генплана, представленного разработчиками местным властям и городскому архитектурному совету, основное внимание уделено улучшению инфраструктуры, развитию туризма, сохранению исторических памятников и достопримечательностей. Предусмотрено и поэтапное развитие городских секторов, строительство социальных объектов, модернизация систем теплоснабжения и водоснабжения в соответствии с ростом численности населения, оптимизация автомобильных дорог. #население #Туркестан