Общество
Разработан проект мастер-плана озеленения Алматы. Вырубку деревьев запретят
Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев провел рабочее совещание, на котором был рассмотрен проект мастер-плана озеленения города, предусматривающий посадку миллиона деревьев в ближайшие три года, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу акимата Алматы.

Отмечено, что для мастер-плана были проведены исследования и изучена ситуация с зелеными насаждениями. К этой работе были привлечены профильные специалисты, которые установили, что сегодня площадь зеленых насаждений общего пользования составляет всего 894 га – 4.8 кв. м на человека. Тогда как в 70-80-х годах этот показатель достигал 10 кв. м. Снижение объясняется как ростом территории города, так и численности населения, сообщили в акимате.

При этом за последние три года было высажено около 134 тыс. зеленых насаждений. В текущем году будет высажено около 140 тыс.

"По расчетным данным, эффект от высадки миллиона деревьев и кустарников будет весьма ощутимым. Так, будет произведено 118 млн кг кислорода, площадь озеленения города вырастет до 5000 кв. м, на 40% снизится уровень шума вдоль дорог, на 75% снизится уровень пыли в радиусе одного км от озелененной территории", – подчеркнули в ведомстве.

Также, по прогнозам акимата, вырастет уровень благоустройства города, появятся новые рекреационные зоны, скверы и парки. "Это положительно скажется на психологическом климате и создаст комфортные условия для жизнедеятельности горожан".

"Вся работа по озеленению города должна вестись в едином русле, не должно быть стихийной посадки или обрезки деревьев. Для этого мы разрабатываем мастер-план", – отметил Сагинтаев.

На совещании также было сообщено, что на вырубку деревьев, закрывающих фасады магазинов, салонов и прочих объектов предпринимательства, будет введен запрет. Также будет ужесточен контроль за компенсационной посадкой и увеличено количество высаживаемых деревьев взамен вырубаемых.

Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев дал ряд поручений по доработке мастер-плана. В целом необходимо уточнить содержательную часть и предусмотреть конкретные меры реализации, в том числе мощность питомников, единые подходы и правила по посадке и уходу за зелеными насаждениями.

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