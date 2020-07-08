Развеять сомнения

Евгения Ермакова, Костанайская область

Медучреждение прекратило прием плановых пациентов во второй половине дня 30 июня. Всех ранее госпитализированных больных либо выписали, либо перевели в областную больницу.

– Нам в короткий срок пришлось перестроить всю работу, – отметил главный врач больницы Женисбек Бапанов. – На первом этаже в одном из отделений обустроили «чистую» зону, где медперсонал может пере­одеться, отдохнуть, а также занести данные о состоянии пациентов в электронные медицинские карты. Остальная территория – условно «крас­ная» зона.

Буквально за двое суток в больницу поступило около 200 человек. В первый день наблюдались задержки с приемом больных, однако подключение к работе специалистов из поликлиник города позволило стабилизировать работу приемного отделения. В процессе перехода на новые рельсы изменились графики дежурств врачей, увеличилось количество постов на каждом этаже, усилились меры санитарно-эпидемио­логической безопасности.

Всего в больнице, имеющей хирургическую специализацию, насчитывается 250 коек. До пандемии здесь функционировали хирургическое, нейрохирургическое, гинекологическое и другие отделения. Сегодня врачи, привыкшие работать скальпелем, углубленно изучают другие аспекты врачебной практики, проходя обучение в онлайн-формате. Как отметили в управлении здравоохранения региона, практически весь штат сотрудников остался работать на своих местах.

– Мы сохранили практически весь коллектив, врачи дали согласие на переход в провизорное отделение, – отметил глава медучреждения. – Сегодня у нас порядка 60 медиков, которые осуществляют лечение, и достаточное количество младшего и среднего персонала. Всего больше 200 медработников.

После перехода в формат провизорного госпиталя в больницу поступило дополнительно 6 аппаратов искусственной вентиляции легких. Всего в медучреждении сегодня могут одновременно подключить к ИВЛ 15 человек. Помимо этого, здесь есть так называемые кислородные точки.

Сказать, насколько быстро госпиталь может переполниться, сложно. Многое зависит от потока пациентов, а также состояния их здоровья. В крайнем случае будут развернуты дополнительные койки.

В то же время на базе провизорного госпиталя создан call-центр, благодаря которому родственники пациентов имеют возможность узнать о здоровье госпитализированных.

– Врачи работают в усиленном режиме и с большой нагрузкой, – подтвердили в управлении здравоохранения Костанайской области. – Каждый из вас может помочь в сложившейся ситуации, соблюдая рекомендации, данные главным санитарным врачом. Прекратите посещать и подпольно проводить массовые мероприятия, избегайте лишних контактов, не принимайте гостей... Берегите себя и своих близких.

Популярное

Все
Пространство возможностей
Ключевой элемент социальной политики
Англия обыграла Хорватию в стартовом матче ЧМ-2026
Скончалась Дейви Чейз – звезда «Лило и Стича» и «Звонка»
Сборная Узбекистана уступила команде Колумбии в дебютном матче на ЧМ-2026
Умный город: как технологии делают жизнь безопаснее и комфортнее
Забота на деле
Определены претенденты на соискание Госпремии имени Абая
Как воспитать хороших людей?
В Алматинской области вынесен приговор по делу о хищении субсидий
Участники проекта Sarbaz+ приняли военную присягу
Искусственный интеллект и гендерное равенство
Кредит под низкий процент обошелся в миллионы
Чехов вышел на сцену с ружьем…
Акимат отреагировал быстро
Возрождая землю, думать о будущем
Ловушка в один клик
Стройплощадка на пляже
Какое имущество коррупционеров подлежит конфискации?
Язык искусства, понятный миру
Великий писатель земли кыргызской
Певец из Семея установил национальный рекорд
От «тихой» промышленности до тяжелой индустрии
Казахстанские шахматистки улучшили позиции в мировом рейтинге
Где и когда посмотреть прямую трансляцию матча открытия ЧМ-2026
Илон Маск стал первым в истории долларовым триллионером
Плотину на озере Иссык вновь вернут государству
Текели обретает новый стиль
«Кайрат» и «Семей» разыграют золотой финал
Пятерым осужденным за нарушения ужесточили наказание в Атырауской области
Закон Республики Казахстан
Казахский помогает располагать к себе клиентов
Казахстанский художник победил на старейшем арт-фестивале Италии
Снижение турпотока ударило по гостиницам Алматы
Прокуратура защитила инвестора, строящего овощехранилище в Акмолинской области
В выходные дороги под особым контролем
Димаша Кудайбергена встретили в акимате Актюбинской области
Новые села на карте газоснабжения
Национальный каталог товаров меняет правила торговли
Матч открытия ЧМ-2026 по футболу вошёл в историю
Закон Республики Казахстан О государственной службе Республики Казахстан
Достойный путь генерала Уразова
Профессионал, спортсмен, семьянин, полиглот
Россия – Казахстан: союз в сердце Евразии
«Птичий дом» страны – в Коргалжыне
В Нацгвардии определили победителей турнира по мини-футболу
Нормативное постановление Конституционного Суда Республики Казахстан от 18 мая 2026 года № 80-НП
Где в мире самый быстрый рост числа миллиардеров
ИИ-решения для казахского языка
Лошадей Пржевальского выпустили в дикую природу на территории резервата «Алтын Дала»
Мудрый, добрый, человечный...
Мостостроителям дан срок до сентября
Бюджет, налоги и прозрачность: казашка рассказала о работе в администрации Мюнхена
Педагог с большой буквы
Саудиты стремительно достраивают самое высокое здание в мире
Казахстанцам с крупным первоначальным взносом снизят ставку по ипотеке
Как будут учиться студенты-медики: разъяснение мажилисмена
Сильные дожди с градом нагрянут в Казахстан
Начнут выращивать форель и осетра
Трёхлетний Амре получил Благодарственное письмо Главы государства

Читайте также

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]