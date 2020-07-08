Развеять сомнения

Медучреждение прекратило прием плановых пациентов во второй половине дня 30 июня. Всех ранее госпитализированных больных либо выписали, либо перевели в областную больницу.

– Нам в короткий срок пришлось перестроить всю работу, – отметил главный врач больницы Женисбек Бапанов. – На первом этаже в одном из отделений обустроили «чистую» зону, где медперсонал может пере­одеться, отдохнуть, а также занести данные о состоянии пациентов в электронные медицинские карты. Остальная территория – условно «крас­ная» зона.

Буквально за двое суток в больницу поступило около 200 человек. В первый день наблюдались задержки с приемом больных, однако подключение к работе специалистов из поликлиник города позволило стабилизировать работу приемного отделения. В процессе перехода на новые рельсы изменились графики дежурств врачей, увеличилось количество постов на каждом этаже, усилились меры санитарно-эпидемио­логической безопасности.

Всего в больнице, имеющей хирургическую специализацию, насчитывается 250 коек. До пандемии здесь функционировали хирургическое, нейрохирургическое, гинекологическое и другие отделения. Сегодня врачи, привыкшие работать скальпелем, углубленно изучают другие аспекты врачебной практики, проходя обучение в онлайн-формате. Как отметили в управлении здравоохранения региона, практически весь штат сотрудников остался работать на своих местах.

– Мы сохранили практически весь коллектив, врачи дали согласие на переход в провизорное отделение, – отметил глава медучреждения. – Сегодня у нас порядка 60 медиков, которые осуществляют лечение, и достаточное количество младшего и среднего персонала. Всего больше 200 медработников.

После перехода в формат провизорного госпиталя в больницу поступило дополнительно 6 аппаратов искусственной вентиляции легких. Всего в медучреждении сегодня могут одновременно подключить к ИВЛ 15 человек. Помимо этого, здесь есть так называемые кислородные точки.

Сказать, насколько быстро госпиталь может переполниться, сложно. Многое зависит от потока пациентов, а также состояния их здоровья. В крайнем случае будут развернуты дополнительные койки.

В то же время на базе провизорного госпиталя создан call-центр, благодаря которому родственники пациентов имеют возможность узнать о здоровье госпитализированных.

– Врачи работают в усиленном режиме и с большой нагрузкой, – подтвердили в управлении здравоохранения Костанайской области. – Каждый из вас может помочь в сложившейся ситуации, соблюдая рекомендации, данные главным санитарным врачом. Прекратите посещать и подпольно проводить массовые мероприятия, избегайте лишних контактов, не принимайте гостей... Берегите себя и своих близких.