Развитие науки – путь к технологическому превосходству страны

Общество
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Ахылбек Куришбаев, президент Национальной академии наук

Все достижения современной цивилизации – это плоды исследовательской деятельности человека

фото из архива "КП"

Общество, которое в своем развитии опирается на достижения науки, гарантированно обеспечивает себе прогресс и процветание, и там, где пренебрегают этими истинами, обречены на отставание.

К сожалению, с момента обретения независимости у нас не уделялось должного внимания вопросам развития науки, негативные последствия этого проявляются и по сей день. Так, Казахстан, располагающий огромными запасами полезных ископаемых и богатейшими природными ресурсами, из-за низкого уровня инноваций по сути продолжает оставаться сырьевым придатком развитых стран. Среди государств с уровнем доходов выше среднего, куда входят 33 страны, мы занимаем 25-е место, в рейтинге по индексу инноваций – 81-е место среди 132 стран, а по доле расходов на науку в валовом внутреннем продукте – 100-е место.

За годы независимости мы так и не смогли выстроить современную экономику, базирующуюся на достижениях научно-технического прогресса. Отечественная наука пришла в упадок из-за недостаточного финансирования и отсутствия правильной системы организации исследовательской деятельности. Практически полностью была упущена работа по научному прогнозированию текущих и будущих направлений исследовательской деятельности на основе форсайта и системной аналитики. Поэтому те природные катаклизмы, которые мы наблюдаем сегодня, застали нас врасплох, так как наша наука не смогла спрогнозировать их свое­временно.

Также была принижена роль Национальной академии наук, реорганизованной в республиканскую общественную организацию с неопределенным статусом. Не выдержав сложности переходного периода, лучшие научные кадры были вынуждены уйти из сферы науки. Она стала старовозрастной, средний возраст ученых составил 59 лет, а членов Национальной академии – 69 лет. Исследовательская деятельность стала непривлекательной для молодежи.

И только в последние годы вопросы развития науки и инноваций были выдвинуты в приоритеты нового экономического курса страны. Президент Касым-Жомарт Токаев постоянно подчеркивает, что для достижения прогресса в эпоху передовых технологий нужно ее развивать, восполняя допущенные пробелы, использовать ее возможности для адаптации экономики к новым реалиям, возникшим под влиянием современных вызовов.

Глава государства в этом ключе принял ряд фундаментальных решений, направленных на возрождение отечественной науки и повышение статуса ученых, создание условий для их плодотворной исследовательской деятельности. В этом контексте следует отметить создание специального уполномоченного государственного органа – Министерства науки и высшего образования, а также Национального совета по науке и технологиям при Президенте Республики Казахстан, призванного вырабатывать рекомендации по приоритетам государственной политики в этой области. Кстати, на его заседаниях уже приняты важнейшие решения, направленные на возрождение отечественной науки, повышение ее потенциала и адаптацию к работе в условиях новой реальности. Разработаны рекомендации по формированию широкой сети научных учреждений, созданию цент­ров академического превосходства, анализу эффективности деятельности существующих научных организаций, расширению законодательной базы науки, усилению мер государственной поддержки ученых и другие.

Особенно важным для научного сообщества стало то, что Президент полностью поддержал идею коренного реформирования деятельности Национальной академии наук. Своим указом он повысил ее роль и значение, придав статус высшей научной организации при Президенте, что позволило наделить ее соответствующими полномочиями. Теперь она стала автономной организацией, объединяющей ведущих ученых страны, желаю­щих и способных восполнить пробелы в научной сфере, даю­щей независимые экспертные заключения по всем направлениям общественного развития, определяющей приоритеты на основе анализа мировых трендов исследовательской деятельности, проведения форсайтных исследований и изучения лучшего международного опыта, а также инициирующей разработку крупных междисциплинарных научно-технических программ (мегапроектов), направленных на решение стратегических задач государства в условиях глобального изменения климата и так далее.

Особо следует отметить принятые Правительством в последние годы, по прямому поручению Главы государства, беспрецедентные меры по увеличению объемов финансирования науки. Так, трехлетний бюджет на 2023–2025 годы по сравнению с аналогичным бюджетом предыдущего трехлетия был увеличен в 3,3 раза и достиг уровня 643 млрд тенге. При этом доля бюджетных расходов на науку в ВВП страны по итогам 2024 года прогнозируется на уровне как минимум 0,20% против 0,12% в 2019 году. Ожидается, что бюджет 2024–2026 годов вырастет еще на 13%, достигнув уровня 730 млрд тенге.

Внесены изменения в механизмы финансирования науки с учетом ее особенностей. В частности, вместо конкурсов введено прямое финансирование научных организаций, занимающихся фундаментальными исследованиями, конкурсы на грантовое финансирование стали объявляться ежегодно, а не один раз в три года, как это было раньше. Кроме того, в базовое финансирование включена оплата труда ведущих ученых, размер их заработной платы увеличен в среднем в два раза, а доплат научным работникам за ученые степени – в 1,5 раза. Определяющим фактором в подготовке кадров стало повышение стоимости государственных образовательных грантов в университетах страны более чем в 2–3 раза.

Благодаря глубокому пониманию Президентом страны всех аспектов исследовательской деятельности им было принято решение о возрождении регио­нальной науки, усилении коор­динирующей роли местных исполнительных органов в этом вопросе путем создания и организации деятельности на местах региональных советов по науке и технологиям под эгидой акимов областей. Эти действия открывают дополнительную возможность укрепить связь науки с производством, максимально использовать опыт развитых стран, которые благодаря такой интеграции бизнеса и научных организаций сумели достичь феноменальных успехов в развитии инноваций в регионах.

Нельзя не отметить стремление Главы государства к омоложению научных кадров за счет привлечения молодежи в сферу науки, его призыв к ученым, уехав­шим за рубеж, вернуться и работать на благо Отечества. В рамках этих мер впервые при Национальной академии наук создан Совет молодых ученых, внедряются специальные меры государственного стимулирования и поддержки молодых талантов в науке, появились гранты для молодых ученых «Жас ғалым».

Поручения о необходимости интеграции отечественной науки с мировой, укреплении творческих связей с ведущими мировыми научными школами преследуют стратегическую цель – добиться скорейшего повышения уровня исследовательской деятельности в стране до мировых стандартов. В рамках выполнения данного поручения начата активная работа по подготовке научных кадров в лучших исследовательских цент­рах мира. Ежегодно 500 ученых будут проходить стажировку в лучших зарубежных научных центрах и университетах. Ведется целенаправленная работа по открытию филиалов ведущих университетов мира на базе наших высших учебных заведений. Так, за последние два года в стране было открыто восемь филиалов зарубежных вузов, и в настоящее время прорабатываются вопросы открытия еще шести таких филиалов.

Кроме того, со стороны Главы государства нашла большую поддержку идея трансформации высших учебных заведений в исследовательские университеты по опыту развитых стран, которая является наиболее эффективным инструментом интеграции науки и образования и самым коротким путем передачи инноваций в производство.

Такое внимание Главы государства не только воодушевляет, но и возлагает дополнительную ответственность на научное сообщество в вопросах технологического перевооружения экономики страны за счет новых научных разработок, повышения эффективности использования государственных средств, выделенных на исследовательскую дея­тельность и подготовку высоко­квалифицированных кадров с современными компетенциями. И сегодня можно с уверенностью сказать, что ученые страны, имея такие возможности, направят все свои силы, знания и творческий опыт на успешное выполнение задач, поставленных Президентом, по переводу экономики на инновационный путь развития.

#Образование #наука #ученые #молодежь #финансирование #научные исследования

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