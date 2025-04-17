Заместитель Премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом КНР в Республике Казахстан Хань Чуньлинем, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства РК

Фото: пресс-служба правительства РК

Серик Жумангарин тепло приветствовал дипломата, поздравив с началом работы в Казахстане. Он выразил уверенность, что многолетний опыт Посла, в том числе в Министерстве коммерции КНР, послужит укреплению стратегического партнерства между странами.

«Отношения между нашими странами достигли качественно нового этапа, отражающего высокий уровень доверия и стратегического партнерства. Движущей силой их непрерывного укрепления являются личные дружественные контакты лидеров двух стран. Казахстан и Китай являются добрыми соседями и надежными стратегическими партнерами. Мы выстроили многогранное, устойчивое и взаимовыгодное сотрудничество по всем ключевым направлениям взаимодействия», — отметил вице-премьер.

Особое внимание в ходе встречи было уделено развитию торгово-экономических связей. Китай остается крупнейшим внешнеторговым партнером Казахстана. По итогам 2024 года товарооборот между Казахстаном и Китаем достиг рекордных $43,8 млрд. Стороны отметили значительный рост экспорта казахстанской несырьевой продукции и обсудили шаги по диверсификации товарной номенклатуры. Акцент сделан на развитии электронной коммерции, в том числе продвижении национальных павильонов Казахстана на платформах Alibaba и JD.com. Отмечен успех сотрудничества YTO Group Express и Казпочты по созданию совместного предприятия доставки почтовых отправлений.

Отдельный блок вопросов был посвящен возможностям расширения поставок казахстанской сельскохозяйственной продукции на рынок КНР. Участники обсудили возникающие барьеры при перевозках зерна, длительные процедуры включения казахстанских предприятий в реестр экспортеров КНР и согласования ветеринарных и фитосанитарных требований, аккредитации казахстанских элеваторов в реестре Главного таможенного управления (ГТУ) Китая. В целях увеличения объемов экспорта мясной продукции вице-премьер предложил рассмотреть возможность признания принципа регионализации в ветеринарии для снятия действующих ограничений на экспорт.

«Большинство экспортеров говядины и свинины находятся на территории северо-западных и центральных областей Казахстана, где все еще действуют ограничения по ящуру. Хотя с момента ликвидации болезни прошло уже более двух лет. По итогам проведенных ГТУ инспекций животноводческих предприятий и аудита ветеринарной службы Казахстана мы просим снять действующие ограничения, в рамках принятого казахстанской стороной принципа регионализации болезней животных. Это позволит вводить ограничения со стороны Китая лишь в отношении конкретного региона Казахстана, где зафиксирована вспышка ящура, а не всей территории страны», — подчеркнул Серик Жумангарин.

По итогам встречи Хан Чуньлинь, отметил высокий уровень двустороннего партнерства, достигнутого к началу нового этапа – золотого тридцатилетия взаимоотношений Китая и Казахстана. Он также выразил готовность к совместной работе над новой дорожной картой экономического сотрудничества двух стран, включая развитие проектов в сфере возобновляемой энергетики, цифровой экономики, АПК и электронной торговли.