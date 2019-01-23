​Развивая продуктивное сотрудничество

Как подчеркнула Госсекретарь, Казахстан и Армению объединяют тесные исторические и культурные связи.

– Наши страны плодотворно сотрудничают в рамках таких объединений, как ЕАЭС, ОДКБ, СНГ и других интеграционных структур, – сказала Гульшара Абдыкаликова. – Большое внимание мы уделяем торгово-экономическим взаимоотношениям, в прошедшем году отмечен рост на 19,5% товарооборота между Казахстаном и Арменией.

Гульшара Абдыкаликова отметила, что взаимодействие двух стран в рамках евразийской интеграции способствует развитию экономических связей. Товарооборот между Казахстаном и Арменией по итогам 10 месяцев 2018 года составил 10,4 млн долларов, в том числе экспорт – 4,9 млн и импорт – 5,5 млн долларов.

Госсекретарь поздравила Гагика Галачяна с проведением в его стране парламентских выборов и выразила уверенность, что активная работа Парламента Армении нового состава положительно отразится на дальнейшем укреплении двустороннего парт­нерства.

– Особое значение в отношениях Казахстана и Армении имеет наше культурно-гуманитарное сотрудничество, – добавила Гульшара Абдыкаликова. – На регулярной основе проводятся различные культурные, научные и спортивные мероприятия, налаживаются тесные контакты между молодежью и учреждениями образования. Связующим звеном между двумя странами является армянская диаспора, проживающая в Казахстане.

В завершение встречи Государственный секретарь РК пожелала Чрезвычайному и Полномочному Послу Республики Армения в Республике Казахстан Гагику Галачяну успехов в развитии двустороннего взаимодействия.