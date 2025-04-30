В настоящее время он водворен в изолятор временного содержания, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МВД

Фото: МВД

В международном аэропорту города Алматы по запросу НЦБ Интерпола МВД задержан иностранец, находившийся в международном розыске по инициативе правоохранителей Турции за совершение 67 эпизодов интернет-мошенничества.



Подозреваемый в 2018 году, разместив в интернете ложное объявление о продаже домашних животных, обманом завладел деньгами 67 человек и скрылся с территории Турции.



