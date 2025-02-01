Разыскиваемый в Молдове наркодилер из Узбекистана задержан в Актюбинской области

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На железнодорожном пункте пропуска «Жайсан» в Актюбинской области задержан узбекистанец, который разыскивался Национальным центральным бюро Интерпола МВД Молдовы за незаконную перевозку наркотических средств, передает Polisia.kz.

В 2013 году подозреваемый вместе с другими лицами организовал международную поставку наркотических веществ. При попытке въезда в Молдову у него было обнаружено 46 граммов героина.

В настоящее время мужчина помещен в изолятор временного содержания.