«Реал» вновь сильнейший

Очередной обзор с европейских футбольных полей мы начнем, конечно же, с розыгрыша Суперкубка УЕФА, в котором победитель Лиги чемпионов мадридский «Реал» обыграл победителя Лиги Европы франкфуртский «Айнтрахт» со счетом 2:0.

Встреча проходила в столице Финляндии – на Олимпийском стадионе Хельсинки. Счет на 37-й минуте открыл Давид Алаба. Австрийский защитник испанского суперклуба отличился после замешательства в штрафной франкфуртцев. Второй мяч на 65-й минуте с передачи бразильца Винисиуса Жуниора на счету французского нападающего Карима Бензема, который воспользовался оплошностью в своей штрафной вратаря немецкого клуба и сборной Германии Кевина Траппа.

Кстати, после этого матча абсолютным рекордсменом по победам в суперкубках УЕФА стал немецкий полузащитник «Реала» Тони Кроос. Футболист смог завоевать этот трофей уже в пятый раз и обогнал бразильца Дани Алвеса и итальянца Паоло Мальдини, у которых по четыре трофея. Ранее Кроос выигрывал этот титул в составе мюнхенской «Баварии», а также трижды (теперь уже четырежды) в составе мадридского «Реала».

Мадридский «Реал» обошел и своего принципиального соперника «Барселону» по количеству международных и национальных титулов. Теперь у «Королевского клуба» 98 трофеев против 97 – у каталонского.

Теперь перейдем к обзору других еврокубков и начнем с Лиги конференций УЕФА, где выступали две казахстанские команды – костанайский «Тобол» и петропавловский «Кызыл-Жар», которые, проиграв по итогам двух поединков соответственно боснийскому «Зриньски» и кипрскому АПОЭЛу, завершили футбольный сезон в Старом Свете.

В свою очередь, по итогам ответных матчей третьего квалификационного раунда Лиги конференций определились все пары раунда плей‑офф. Путь чемпионов в этом турнире продолжат: «Марибор» (Словения) – «Клуж» (Румыния); РФШ (Латвия) – «Линфилд» (Северная Ирландия); «Лех» (Польша) – «Дюделанж» (Люксембург); «Шкупи» (Северная Македония) – «Балкани» (Косово) и «Зриньски» (Босния и Герцеговина) – «Слован» (Словакия).

По основному пути пойдут следующие пары: ЦСКА (София, Болгария) – «Базель» (Швейцария); «Вадуц» (Лихтенштейн) – «Рапид» (Австрия); «Ракув» (Польша) – «Славия» (Прага, Чехия); АПОЭЛ (Кипр) – «Юргорден» (Швеция); «Маккаби» (Тель‑Авив, Израиль) – «Ницца» (Франция); «Университатя» (Румыния) – «Хапоэль» (Беэр‑Шева, Израиль); «Истанбул Башакшехир» (Турция) – «Антверпен» (Бельгия); «Стяуа» (Румыния) – «Викинг» (Норвегия); «Партизан» (Белград, Сербия) – «Хамрун Спартанс» (Мальта); «Фиорентина» (Италия) – «Твенте» (Нидерланды);

«Вильярреал» (Испания) – «Хайдук» (Хорватия); «Кельн» (Германия) – «Фехервар» (Венгрия); «Вест Хэм» (Англия) – «Виборг» (Дания); «Янг Бойз» (Швейцария) – «Андерлехт» (Бельгия); «Словацко» (Чехия) – АИК (Швеция); «Молде» (Норвегия) – «Вольфсбергер» (Австрия) и АЗ (Нидерланды) – «Жил Висенте» (Португалия).

Завершились и игры третьего квалификационного раунда второго по значимости европейского клубного турнира – Лиги УЕФА. По их итогам определились 10 пар, которые теперь сыграют между собой в плей-офф. Итак, мы сможем лицезреть противостоя­ние между «Аполлон» (Кипр) – «Олимпиакос» (Греция); «Днепр» (Украи­на) – АЕК (Ларнака, Кипр); «Гент» (Бельгия) – «Омония» (Кипр);

«Аустрия» (Австрия) – «Фенербахче» (Турция); «Цюрих» (Швейцария) – «Хартс» (Шотландия); ХИК (Финляндия) – «Силькеборг» (Дания); «Мальме» (Швеция) – «Сивасспор» (Турция); «Ференцварош» (Венгрия) – «Шемрок Роверс» (Ирландия); «Пюник» (Армения) – «Шериф» (Молдавия) и «Лудогорец» (Болгария) – «Жальгирис» (Литва).

Определились на прошедшей неделе и все участники раунда плей-офф самого престижного турнира Старого Света – Лиги чемпио­нов. По итогам жеребьевки и третьего квалификационного раунда в финальном раунде квалификации сыграют: идущие по пути чемпионов «Карабах» (Азербайджан) – «Виктория» (Чехия); «Буде-Глимт» (Норвегия) – «Динамо» (Хорватия); «Маккаби» (Хайфа, Израиль) – «Црвена Звезда» (Сербия) и «Копенгаген» (Дания) – «Трабзонспор» (Турция), а также клубы, которые идут по пути представителей лиг, «Динамо» (Украина) – «Бенфика» (Португалия) и «Рейнджерс» (Шотландия) – ПСВ (Нидерланды).

Далее – топ-5 нацио­нальных первенств Европы. И по традиции начнем с Англии, где неприятный сюрприз своим фанатам доставляет один из лучших в прошлом клубов мира «Манчестер Юнайтед» во главе с не менее знаменитым португальцем Криштиану Роналду.

Потерпев поражение в первом туре от «Брайтон энд Хоув Альбион» (1:2), «Красные дьяволы» еще больше были унижены во втором, когда их разгромил в Лондоне «Брентфорд» со счетом 0:4! Никто не может объяснить, что же происходит с этим великим клубом.

Зато уверенно себя чувствует другой клуб из Манчестера, действующий чемпион АПЛ «Манчестер сити», который в субботу на своем поле разгромил «Борнмут» – 4:0. «Шейхи» набрали в чемпионате 6 очков и делят первое место с лондонским «Арсеналом», который на своем стадионе победил «Лестер сити» со счетом 4:2.

В остальных поединках были зафиксированы следующие результаты: «Тоттенхэм Хотспур» в столичном дерби с «Челси» добился ничьей – 2:2; «Ньюкасл Юнайтед» в гостях разошелся миром с «Брайтон энд Хоув Альбион» – 0:0; «Саутгемптон» дома сыграл вничью с «Лидс Юнайтед» – 2:2; «Ноттингем Форест» обыграл гостивший у него лондонский «Вест Хэм Юнайтед» – 1:0; «Вулверхэмптон» дома завершил встречу со столичным «Фулхэмом» – 0:0; «Эвертон» из Ливерпуля потерпел поражение в гостях от «Астон Виллы» из Бирмингема 1:2.

Наконец стартовал и второй по силе в Старом Свете чемпионат Испании. Основные взоры специалистов были обращены, конечно же, на мадридский «Реал», который в гостях сыграл с «Альмерией».

Счет в игре открыли хозяева, у которых уже на 6-й минуте отличился бельгийский нападающий Ларджи Рамазани. «Реал» долго пытался вскрыть оборону соперников, и на 66-й минуте точным ударом это сделал испанский вингер Лукас Васкес. На 75-й минуте австрийский защитник «Королевского клуба» Давид Алаба забил еще один мяч со штрафного, установив итоговый счет матча – 1:2.

Стоит отметить, что «Реал» с 2008 года не проигрывает в стартовых матчах и очень близок к очередному рекорду. Последний раз «Королевский клуб» уступал на старте Примеры в сезоне-2008⁄2009, когда «сливочные» на выезде проиграли «Депортиво» (1:2). С тех пор на протяжении 14 сезонов кряду столичная дружина начинает сезон с ничьей или победы. Это вторая по длительности серия в истории чемпионатов Испании, а рекорд – 16 сезонов подряд без поражений на старте – также принадлежит «Реалу». Данное достижение было оформлено с 1961 по 1976 год.

Другой испанский гранд – «Барселона» на старте потеряла очки, сыграв со счетом 0:0 с мадридским «Райо Вальекано». Каталонцы владели большим преимуществом, которое не смогли преобразовать в забитые мячи. Команда Хави нанес­ла 21 удар по воротам (четыре у «Райо Вальекано»), из которых в створ пришлось шесть (два у соперника). Также «Барселона» владела мячом 68% игрового времени. Кстати, на 93-й минуте вторую желтую карточку за удар локтем в лицо получил хавбек и капитан каталонцев Серхио Бускетс, который, видимо, был очень раздосадован поединком.

В остальных играх первого тура зафиксированы следующие результаты: «Валенсия» дома обыграла «Жирону» – 1:0; «Кадис» на своем поле уступил «Реал Сосьедаду» из Сан-Себастьяна – 0:1; «Вильярреал» на выезде разгромил «Вальядолид» – 3:0; «Сельта» в Виго сыграла вничью с «Эспаньолом» из Барселоны – 2:2; «Осасуна» из Памплоны при поддержке своих фанатов обыграла гостившую у нее «Севилью» – 2:1.

Первый долгожданный тур был проведен и в чемпио­нате Италии. Здесь все внимание было приковано к старту двух клубов из Милана – дейст­вующего чемпиона страны «Милана» и серебряного призера «Интера». Миланцы дома разгромили «Удинезе» из Удины – 4:2, а интернационалисты на выезде обыграли «Лечче» – 2:1.

Что касается других встреч, то «Салернитана» из Салерно дома уступила римской «Роме» – 0:1; «Специя» была сильнее гос­тившего у нее «Эмполи» – 1:0; «Фиорентина» во Флоренции обыграла «Кремонезе» – 3:2; «Болонья» в столице проиграла «Лацио» – 1:2; «Монца» на своем поле уступила «Торино» из Турина – 1:2; «Аталанта» из Бергамо на выезде обыграла «Сампдорию» из Генуи – 2:0.

В немецкой Бундеслиге после двух туров закономерно лидируют мюнхенская «Бавария» и дортмундская «Боруссия». Первые дома обыграли «Вольфсбург» – 2:0, а вторые на выезде оказались сильнее «Фрайбурга» – 3:1.

В других поединках зафиксированы следующие результаты: «Майнц» дома сыграл вничью с берлинским «Унионом» – 0:0; «Шальке-04» в Гельзенкирхене не смог обыграть «Боруссию» из Менхенгладбаха – 2:2; «Байер» из Леверкузена уступил на своем поле «Аугсбургу» – 1:2; «Кельн» на выезде сыграл вничью с «РБ Лейп­ци» – 2:2; «Хоффенхайм» из Зинсхайма при поддержке своих трибун добился победы над «Бохумом» – 3:2; в Берлине «Герта» разошлась миром с «Айнтрахтом» из Франк­фурта-на-Майне; бременский «Вердер» дома сыграл вничью со «Штутгартом» – 2:2.

В чемпионате Франции появился временный лидер (еще не все команды закончили второй тур), и им, конечно же, стал столичный ПСЖ, который в субботу дома разгромил «Монпелье» со счетом 5:2.

Этот клуб больше привлекает не своим результатом (а он должен обыгрывать всех своих соперников), а разборками между своими звездными игроками. Так, стало известно, что нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе хочет, чтобы клуб продал его коллегу по амплуа знаменитого бразильца. По сведениям источника, так называемый лагерь Мбаппе еще с момента окончания прошлого сезона требовал, чтобы руководство избавилось от бразильца. Отношения между футболистами за последнее время заметно испортились. Источник сообщает, что до Неймара стали доходить слухи о том, что Мбаппе пытается уговорить руководство продать бразильца, это и является причиной нарастающего напряжения в отношениях между футболистами. Француз считает, что за последние годы он у Неймара научился многому, но сейчас предпочел бы учиться у легендарного аргентинца Лионеля Месси, который также выступает за этот клуб…

И несколько слов о результатах оставшихся матчей: «Брест» дома не смог победить «Марсель» – 1:1; «Ницца» не обыграл «Страсбург» – 1:1; «Аяччо» и «Ланс» даже не забили друг другу – 0:0; «Осер» провел боевой поединок с «Анже» – 2:2; «Монако» не одолел гостивший у него «Ренн» – 1:1, а «Нант» разошелся вничью с «Лиллем» – 1:1. В это же время «Клермон» на выезде обыг­рал «Реймс» – 4:2, а «Труа» дома был разгромлен «Тулузой» – 0:3.