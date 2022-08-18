Реалии демографии

В недавно опубликованном новом отчете ООН утверждается, что народонаселение планеты примерно в середине ноября нынешнего года достигнет 8 млрд человек. При этом уже в 2023-м, согласно прогнозам, Индия обгонит Китай по количеству жителей.

А вот Россия и Япония, прочно входившие в первую десятку стран мира в 2000 году по данному показателю, примерно к 2050 году полностью выпадут из этого списка, сообщает The Washington Times.

Бюро переписи населения США на данный момент оценивает население США примерно в 337 млн человек. В то время как количество жителей Индии и Китая, согласно отчету ООН, составляет сейчас примерно по 1,4 млрд человек в каждой стране.

Что касается Индии, то, как показывают статистические данные Всемирного банка, страна продолжает подниматься в мировом рейтинге по ВВП, однако ей еще предстоит пройти долгий путь, прежде чем она сможет бросить «экономический вызов» Китаю или США.