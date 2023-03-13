Об этом на мирном агитационном мероприятии заявил председатель НПК, кандидат в депутаты Мажилиса Ермухамет Ертысбаев. Важным блоком программы партии по городу Алматы является рост реальных доходов населения. Спикер обратил особое внимание на состояние экологии и предложил ряд мер, направленных на улучшение атмо­сферы города. Ермухамет Ертысбаев напомнил о предстоящих 19 марта выборах, когда каждый казахстанец должен реализовать свое право избирателя.

Параллельно в Астане прошла акция «Народная партия – за здоровый образ жизни!», в которой приняли участие партийцы и горожане – любители бега.