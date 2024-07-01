Искаженную статистику в животноводстве выправили в Минсельхозе

В МСХ завершили работу по актуализации статистики в животноводстве, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства

Фото: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов

Отмечается, что одним из системных проблемных вопросов развития сельского хозяйства является искажение статистических данных отрасли, связанное с использованием данных, формирующихся на основе похозяйственного учета, проводимого акимами поселков, сел и сельских округов.

Неверные исходные данные могут привести к серьезным проблемам, таким как недостаток продукции на рынке, перепроизводство, недостаточная поддержка со стороны государства и другим негативным последствиям. В целях обеспечения эффективной работы отрасли МСХ завершило работу по приведению в соответствие статистических данных в отрасли животноводства.

В результате актуализации данных электронного похозяйственного учета по поголовью сельхозживотных по состоянию на 1 января 2024 года, поголовье крупного рогатого скота с учетом сельхозпредприятий сократилось почти на 2 млн голов, производство молока на 3 млн тонн, численность овец – на 14%, коз – на 20%, свиней – на 34%, домашней птицы – на 22%, производство мяса в живом весе – на 15%, яиц куриных – на 10%.