Редкие видеокадры Ахмета Жубанова с оркестром Курмангазы опубликовали в Казнете

Фото: jubanov.kz

На кадрах оркестр Курмангазы под руководством Ахмета Жубанова исполняет знаменитый кюй Курмангазы «Сарыарка».

Напомним, Ахмет Жубанов – выдающийся казахский композитор, основоположник национальной профессиональной музыки, дирижер, музыковед, педагог. Его неиссякаемая энергия, оптимизм и вера в собственные силы всегда помогали творить и служить своему народу, он был истинным патриотом.

Он первым в Казахстане получил высшее профессиональное музыкальное образование, инициировал открытие консерватории им. Курмангазы в Алматы, экспериментальной мастерской по усовершенствованию казахских народных инструментов и лаборатории по записи фольклора. Долгие годы Ахмет Куанович был единственным в стране доктором искусствоведения и академиком.

Ахмет Жубанов стоял у истоков профессионального музыкального образования, музыковедения Казахстана и оказал заметное влияние на его развитие.

Музыковед Петр Аравин, один из биографов композитора, писал, что творческий путь Ахмета Куановича отражает сложный процесс развития казахской советской музыки: от первых опытов «воздушной оркестровки» народных песен и кюев до крупных симфонических и оперных полотен, от молодого начинающего музыканта до академика Академии наук Казахской ССР и доктора искусствоведения, от «Азбуки музыкальной грамоты», изданной в 1933 году, до оригинальных исследований «Струны столетий» и «Соловьи столетий», обобщивших результаты многолетних изысканий автора о жизни и творческой деятельности казахских народных музыкантов.

Кроме того, в этом году исполнилось 60 лет со дня открытия Казахской специализированной музыкальной школы-интерната для одаренных детей имени Ахмета Жубанова. Юбилейное торжество было отмечено праздничным концертом.

Министр культуры и информации Казахстана Аида Балаева зачитала поздравительное письмо президента Касым-Жомарта Токаева в связи со знаменательной датой.