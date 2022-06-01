Референдум-2022: преодолевать правовой нигилизм

Преодолевать правовой нигилизм

Председатель ЦКР Нурлан Абдиров на встрече со столичной молодежью рассказал об особенностях подготовки и проведения референдума.

В проведении обучающего семинара «Молодежь и референдум» на базе Академии государственного управления при Президенте РК приняли участие председатель Центральной комиссии референдума Нурлан Абдиров, выступивший главным лектором, а также заведующая отделом ЦКР Айгерим Тажиева, вице-министр юстиции Алма Муканова и старший помощник Генерального прокурора Азамат Саргазин.

Открывая семинар, Нурлан Абдиров рассказал об итогах совершенных им поездок по регионам.

– В наших встречах по всем регионам принял участие 9 931 человек. Отдельно проходили встречи с молодежью, с блогерами, с представителями общественных объединений, – рассказал председатель ЦКР.

По итогам этих встреч в регионах Нурлан Абдиров сделал вывод о том, что казахстанской молодежи придется преодолевать свою политическую пассивность.

– Знаете, на одной из встреч, когда в зале была молодежь, я спросил, кто из них пойдет голосовать на референдуме, и руки подняли примерно 25% сидящих в зале, – отметил председатель ЦКР. – При этом ребята из зала говорили: «Зачем нам идти на референдум, за нас все равно все решат». Нашей молодежи необходимо преодолевать политическую индифферентность и правовой нигилизм.

Кроме того, по словам Нурлана Абдирова, в ходе встреч в регионах поступило немало интерес­ных предложений. Например, вести информационную работу для молодежи с использованием социальных сетей, организовать диалоговые площадки онлайн, ввести электронное голосование параллельно с традиционным способом, использовать для обработки данных технологии блокчейн.

Также на семинаре завотделом ЦКР Айгерим Тажиева рассказала о деталях и процедурах проведения республиканского референдума, назначенного на 5 июня. Вице-министр юстиции Алма Муканова представила поправки в Конституцию, вынесенные на всенародное голосование, а старший помощник Генерального прокурора Азамат Саргазин остановился на вопросах соблюдения выборного законодательства и ответственности за возможные нарушения.

В завершение семинара председатель Центральной комиссии референдума ответил на вопросы слушателей.