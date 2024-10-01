Референдум по АЭС: международные наблюдатели из 30 стран будут следить за голосованием

На заседании Центризбиркома стало известно, что всего было аккредитовано 177 наблюдателей, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Секретарь Центральной комиссии референдума Мухтар Ерман отметил, что наблюдатели из 30 стран посетят Казахстан для работы в день референдума по строительству АЭС.

Также он добавил, что всего было аккредитовано 177 наблюдателей, которые представляют 30 государств, в том числе четыре крупных международных организации.

«МИД уже направил приглашение пяти крупным международным организациям для участия в наблюдении за референдумом, в том числе Бюро по демократическим институтам и правам человека, Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, Содружеству независимых государств (СНГ), Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), Организации Тюркских государств (ОТГ) и Совещанию по взаимодействию и мерам доверия в Азии. Из них только ОБСЕ сообщило, что не сможет принять участие из-за большой загруженности. В целом, в наблюдении за проведением республиканского референдума примут участие представители 30 иностранных государств», – прокомментировал член ЦИК Мухтар Ерман.

По словам заместителя министра иностранных дел РК Романа Василенко, при МИДе на постоянной основе аккредитованы 162 иностранных журналиста от 38 СМИ из 14 стран.

«Они имеют право наблюдать за референдумом. Но непосредственно на референдум временную аккредитацию получили 38 иностранных журналистов. Итого получается 200 иностранных журналистов из 37 стран будут наблюдать за референдумом», – подытожил спикер.

Напомним, 6 октября 2024 года состоится республиканский референдум по вопросу строительства АЭС в Казахстане. Подробнее о том, как принять участие в голосовании можно прочитать здесь.