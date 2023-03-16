Реформы главы государства пробудили гражданскую активность – Ерлан Карин

Государственный советник РК Ерлан Карин напомнил, что в стране сформирована новая модель государственно-политического устройства с оптимальным балансом между ветвями власти, сообщает Kazpravda.kz .

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Карин в своем Telegram-канале напомнил, что год назад президент Касым-Жомарт Токаев в Послании представил комплексную программу реформ.

«В результате в стране менее чем за год были реализованы беспрецедентные по масштабу преобразования в государственной и общественной жизни.

Во-первых, впервые с 1995 года состоялся общенациональный референдум, на котором граждане поддержали конституционную реформу. Поправки затронули 8 из 9 разделов, 33 из 98 статей Конституции – фактически поменялась треть Основного закона страны. В дальнейшем были внесены поправки в 7 конституционных законов, 15 кодексов и 29 законов.

Во-вторых, осуществлены новые политические реформы. Введен однократный семилетний срок президентства. Изменен порядок формирования и усилены полномочия Парламента и маслихатов. Начал свою работу Конституционный суд, срок полномочий судей которого дольше чем у президента и депутатов Парламента. Упрощена процедура регистрации политических партий, благодаря чему зарегистрированы две новые партии. Таким образом была сформирована новая модель государственно-политического устройства с оптимальным балансом между ветвями власти.

В-третьих, завершается процесс системной перезагрузки ключевых государственных институтов. Состоялись выборы президента, депутатов Сената. 19 марта по новой смешанной системе (партийным спискам и одномандатным округам) будут избраны депутаты Мажилиса и маслихатов.

В-четвертых, проведена реформа административно-территориального устройства страны. Созданы три новые области – Абай, Жетісу, Ұлытау, а центр Алматинской области перенесен в г. Қонаев.

В-пятых, продолжилось формирование новой модели конструктивного партнерства государства и гражданского общества. Ее ключевым элементом стал Ұлттық құрылтай, первое заседание которого прошло в Улытау, а второе состоится в Туркестане.

Самое главное – реформы главы государства положили начало обновлению системы общественных ценностей, пробудили гражданскую активность и способствовали вовлечению граждан в процесс кардинальной трансформации страны», - констатировал госсоветник.