Реформы и дискуссии

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Асет Сыздыков

Депутаты и эксперты обсудили, как на практике можно реализовать идеи и инициативы Главы государства, высказанные в интервью газете «Egemen Qazaqstan».

фото Президентского центра РК

Этой теме было посвящено заседание «круглого стола», которое организовали в Астане Президентский центр и Институт парламентаризма.

– Наша встреча посвящена важному вопросу – практической реализации правовых реформ, инициированных Главой государства Касым-Жомартом Токаевым. Тезисы Президента страны, высказанные в интервью газете «Egemen Qazaqstan», должны стать основой законотворческого процесса, – отметил директор Института парламентаризма РК Канатбек Сафинов.

Председатель Комитета по аграрным вопросам Мажилиса Парламента РК, председатель партии «Ауыл» Серик Егизбаев назвал интервью Президента программным выступлением, в котором обозначены векторы развития государства и общества. Он также отметил, что Касым-Жомарт Токаев в сентябре поставил амбициозную задачу увеличить ВВП страны к 2029 году в два раза.

– По итогам 2023 года, несмотря на сложную гео­политическую ситуацию в мире, наша экономика сохраняет положительную тенденцию развития. ВВП страны в прошлом году увеличился на 4,9%. В реальном выражении это 75,5 триллиона тенге. Чтобы экономика и дальше показывала рост, нужны адекватные и вовремя принятые законы, – сказал депутат, отметив, что Парламент и Правительство совместно работают над этой задачей.

Серик Егизбаев остановился также на вопросах развития аграрного сектора страны, где наблюдаются определенные проблемы. Например, по словам главы партии «Ауыл», доля сельского хозяйства в ВВП страны занимает всего 4,2%. Посетовал депутат и на засилье на отечественном рынке импортных фруктов, овощей. В результате не выдерживают конкуренции и закрываются некоторые тепличные хозяйства на юге страны.

– Правительство имеет задолженность перед крестьянами на 155 миллиардов тенге по субсидиям. Чтобы решить накопившиеся проблемы, депутаты Парламента, конкретно – фракция партии «Ауыл», инициируют законопроект о создании агробанка по аналогии с «Отбасы банк», – отметил спикер, добавив, что эта мера улучшит кредитование аграрного сектора.

О важных итогах политических реформ, которые отражены в интервью Главы государства, говорил депутат Мажилиса Мурат Абенов.

– В обществе давно зрели вопросы относительно того, насколько эффективны политические реформы, и будут ли дальнейшие изменения. Президент в интервью ответил на них. Конечно, эти реформы не произойдут быстро. Но сегодня мы видим, что они претворяются в жизнь: улучшена система выборов депутатов Парламента, маслихатов, акимов, усилены роль Парламента и подотчетность Правительства, – считает депутат.

По мнению Мурата Абенова, для дальнейшего улучшения законодательной работы важно проводить больше аналитических исследований в Парламенте, привлекать специалистов и создавать специальные площадки для обмена опытом.

– Все дискуссии и обсуждения должны проходить в Парламенте, а не на улице. Наш Парламент, как и во всех развитых странах, должен быть инструментом донесения мнения общественности и принятия самых выгодных решений, – подытожил депутат.

Эксперты Института парламентаризма обратили внимание на то, что необходимо тщательно продумать последствия будущих законодательных актов как для общества, так и для страны в целом.

Заместитель директора Президентского центра Серик Сыдыков выразил надежду, что их структура станет постоянной диалоговой площадкой, где отечественные и зарубежные эксперты смогут обсуждать актуальные вопросы политической и социально-экономической жизни страны.

#президент #интервью #круглый стол #Egemen Qazaqstan

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