Регион для строительства АЭС определили в Казахстане

В кулуарах пленарного заседания Совета иностранных инвесторов при Президенте РК министр энергетики РК Болат Акчулаков рассказал, где планируется строительство атомной электростанции, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

«Мы провели заседание межведомственной комиссии и определили регион размещения. Это все-таки регион озера Балхаш, в районе поселка Улкен Алматинской области», - сказал Болат Акчулаков.

Теперь, как он отметил, предстоит изучить ряд аспектов, связанных со строительством АЭС.

«Нужно в этом году провести работы по изучению всех вопросов касательно геологии, воды, экологии и выбрать технологию. После этого уже конкретно координаты размещения станции будут известны. Потом к ним начнется привязка расчетов. Но для проведения расчетов нужно сначала технологию определить. А технологию будем определять уже в следующем году. Технологии рассматриваются разные - российские, французские, японские, южнокорейские и китайские», - сообщил министр.

С момента выбора технологии на строительство может уйти примерно 10 лет, добавил Акчулаков.