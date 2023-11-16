Регион с высоким потенциалом

Карагандинская область была и остается индустриальным сердцем Казахстана, причем с большим инвестиционным потенциалом. Здесь самый низкий уровень безработицы в стране и довольно высокие темпы развития малого и среднего бизнеса. На этих и других аспектах социаль­но-экономического развития сделал акцент глава региона Ермаганбет Булекпаев, выступая вчера на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций при Президенте РК.

– Хочу отметить рост деловой активности предпринимателей в нашем регионе, – сказал он. – За десять месяцев текущего года количество субъектов малого и среднего бизнеса увеличилось на 12,2%. Это более 100 тысяч новых налогоплательщиков. Половина активного населения, то есть каждый второй житель Карагандинской области, занята в сфере малого и среднего бизнеса. Выпуск продукции МСБ достиг показателя в 1,2 триллиона тенге.

Уже в течение трех лет в Карагандинском регионе наблюдается­ рост инвестиций. За десять месяцев 2023 года в экономику области вложили около 641 млрд тенге, 86% из них – частные инвестиции.

В области сформирован пул из 56 инвестиционных проектов на сумму 1,5 трлн тенге. С их реализацией будет создано более 13 тыс. новых рабочих мест.

В нынешнем году уже запущено пять новых производств, в которые вложено около 21 млрд тенге. В результате работу и стабильный доход получили 385 человек. До конца 2023-го будет запущено еще шесть предприятий с объемом инвестиций 104 млрд тенге. Самые крупные из них – заводы по выпуску бытовой техники и автомобильных шин. Только на двух этих предприятиях будет работать около 2 000 человек.

К услугам потенциальных инвесторов около 400 га свободных земель на территориях СЭЗ «Сарыарка» и индустриаль­ной зоны «Сарань». Что касается второй площадки, то здесь завер­шаются работы по строи­тельству инженерной инфраструктуры. К эксплуатации готовы электрические сети, водопровод, автодороги и железнодорожный тупик.

– Работаем над улучшением бизнес-климата. Это позволило нам занять второе место в республиканском рейтинге по легкости ведения бизнеса, – отметил аким Карагандинской области. – Мы первыми в рес­публике вдвое снизили ставку розничного налога. Данной мерой уже воспользовались более 900 бизнесменов, что увеличило число налогоплательщиков в шесть раз с момента внесения изменений.

Улучшению бизнес-климата способствуют и меры господдерж­ки. В нынешнем году в рамках Национального проекта по развитию предпринимательства в Карагандинском регионе выдано 212 грантов.

365 бизнесменов получили гранты и льготные кредиты под 2,5% годовых на реализацию молодежных бизнес-идей. Планируется довести портфель проектов поддержки бизнеса по всем программам до 5 500 к концу нынешнего года.

Что касается занятости населения, то по итогам реализации нацпроектов, программ и частных инициатив в Карагандинском регионе создано 43 тыс. новых рабочих мест. Трудоустроено более 11 тыс. молодых людей. Эта работа ведется не только в городах, но и в сельских райо­нах. В рамках проекта «Ауыл аманаты» выдано 326 кредитов на общую сумму почти 2,5 млрд тенге. В результате на селе удалось создать 371 рабочее место.

– Все эти меры позволили уменьшить уровень безработицы до 4,1%, – подчеркнул Ермаганбет Булекпаев. – Это самый низкий показатель в республике.

В Карагандинской области инвестиционные проекты реализуются не только в промышленном секторе экономики, но и в аграрном. Всего их 28 – на общую сумму около 10 млрд тенге. Причем 24 проекта уже завершено. Результатом станет не только увеличение производства сельхозпродукции, но и соз­дание почти 200 рабочих мест.

– В регионе собран урожай с 97% посевных площадей, – проинформировал далее аким Карагандинской области. – Соб­раны 651 тысяча тонн зерна, 254 тысячи тонн картофеля и 32,3 тысячи тонн овощей. Объем­ производства мяса обеспечен на уровне прошлого года. Произ­водство молока увеличилось на 1,8%, куриных яиц – на 8%.

Ермаганбет Булекпаев рассказал и о том, как во вверенном ему регионе проходит отопительный сезон. По словам акима, все ТЭЦ и ГРЭС работают в штатном режиме. Осуществляется исполнение 17 инфраструктурных проектов по строительству и реконструкции тепловых сетей.

В Караганде завершилась модернизация теплотрасс протяженностью 21,5 км. Это поз­волит в отопительный сезон улучшить отопление 70 жилых домов и 13 объектов социальной сферы.

Кроме того, в Караганде продолжается строительство треть­его тепловывода от ТЭЦ-3. Он необходим для того, чтобы решить проблему дефицита тепла в новом центре города. Что ка­сается Темиртау, то здесь реконструировали около 28 км тепловых магистралей. Это улучшило отопление 500 жилых домов и 50 зданий соцкультбыта.

В Шахтинске на местной ТЭЦ отремонтировали три котла и две турбины. Сейчас теплоэлектроцентраль работает в штатном режиме.

В Караганде и Темиртау продолжается газификация частного сектора, который ранее отапливался углем. Распределительные сети уже подведены к 5 500 домам. Потребители переходят на голубое топливо, но недостаточно активно. Чтобы ускорить этот процесс, в облас­ти принята программа беспроцентного кредитования через Центр модернизации жилищного фонда. На выдачу займов из местного бюджета в нынешнем году выделено 300 млн тенге.

Говоря о социально-экономическом развитии области, Ермаганбет Булекпаев сделал акцент на сферах образования и здравоохранения. Спикер сообщил, что до 2025 года в регионе будет построено 22 школы, 18 из них – по проекту «Комфортная школа». Плюс к этому в Караганде появится еще один современный Дворец школьников.

Что касается сельских районов, то здесь возводят 92 объек­та здравоохранения, причем 14 уже к концу года начнут принимать посетителей. Кроме того, в городах Балхаше и Темиртау откроются новые центральные межрайонные больницы.

– Отдельно хочу отметить проб­лему с доступом к Интернету в сельской местности, – сказал аким. – Из 349 сельских населенных пунктов, где проживает более 233 тысяч человек, Интернет доступен в 219. Остальные села остаются без доступа во Всемирную сеть. По этому поводу я неоднократно получал жалобы от сельчан.

Аким сообщил, что в 14 селах уже начата работа по улучшению качества связи. В десяти из них все расходы возьмет на себя оператор сотовой связи. В остальных четырех населенных пунк­тах мачтовые сооружения для монтажа антенн будут ­строить за счет бюджетных средств.

Что касается проводного дос­тупа в Интернет, то недавно его наладили в двух селах Нуринского района – Ткенекты и Талдысай. До конца года к Всемирной сети планируется подключить еще три населенных пункта – Жанбобек, Баршино и Куланутпес.

Завершая выступление, Ермаганбет Булекпаев остановился на развитии туризма. Он сообщил, что в регионе разработана спе­циальная программа до 2025 года. В ее рамках планируется уделить внимание двум регионам – городу Балхашу и Каркаралинскому району. В нынешнем году здесь откроются восемь новых зон отдыха и гостиниц. В них будет вложено более 1,5 млрд тенге. Что касается перспектив, то в прибалхашской зоне к услугам потенциальных инвесторов около 170 га свободных земель, в Каркаралинске – 20 земельных участков.

Во второй части пресс-конференции аким Ермаганбет Булекпаев ответил на вопросы журналистов. Они касались реконструкции автомагистрали Караганда – Балхаш, экологических проблем региона, ситуа­ции с отоплением в Темиртау и финансирования спортивных клубов «Шахтер» и «Сарыарка». Но большинство представителей СМИ интересовались ситуацией вокруг шахты им. Костенко, где недавно произошла крупная авария со смертельным исходом.

Ермаганбет Булекпаев сообщил, что семьям погибших шахтеров оказывают материальную помощь. Компания «АрселорМиттал Темиртау» перечислила 44 семьям погибших из 46 по десять годовых зарплат их родных горняков. На счета двух деньги еще не пришли.

Погашены кредиты шахтеров, не вернувшихся из забоя, их жен, родителей и детей. Кроме того, работодатель купит пострадавшим семьям квартиры. А страховая компания будет выплачивать пособия детям шахтеров до достижения ими 18-летнего возраста. Все это положено близким родственникам погибших работников по коллективному договору, заключенному между шахтерами, профсоюзами и АО «АрселорМиттал Темиртау». Документ все еще действует и будет действовать, несмотря на то что угольные предприятия скоро перейдут в руки нового владельца.