Региональный хаб по климатическим изменениям создадут в Казахстане

Общество
Фото с сайта pixabay.com
В Казахстане будет создан региональный хаб по климатическим изменениям. Об этом стало известно в ходе казахстанско-американского инвестиционного форума "30 лет торгово-экономических отношений Казахстана и США", в котором принял участие министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Магзум Мирзагалиев, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.   

Магзум Мирзагалиев принял участие в работе панельной сессии "Энергетика и горнодобывающая промышленность (зеленые технологии и редкоземельные металлы)". В ходе своего выступления министр озвучил, что для развития рынка "зеленых" технологий Казахстаном принят ряд нормативных документов, среди которых Экологический кодекс, Закон о поддержке использования возобновляемых источников энергии и Концепция по переходу к "зеленой" экономике.

Вместе с тем в ходе онлайн-встречи со Специальным представителем Президента США по климату Джоном Керри казахстанской стороной была выдвинута инициатива по созданию в Казахстане Регионального хаба Центральной Азии по климатическим вопросам. Магзум Мирзагалиев отметил, что в Казахстане существуют перспективы открытия новых месторождений (оксида лития, медистых песчаников с содержанием окиси осмия, а также танталсодержащих руд, в том числе с попутным ниобием) и поприветствовал возможность расширения сотрудничества с США для реализации данных проектов.

Также Магзум Мирзагалиев отметил, что, учитывая ведущую роль американских электромобильных компаний, среди которых Tesla, Lucid Motors, Nikola, а также долгосрочные стратегии крупнейших автопроизводителей, таких как GM и Ford, по переходу на электромоторы, казахстанская сторона готова оказать содействие в сотрудничестве с американской стороной по строительству заводов для производства литий-ионных аккумуляторов.

