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​Региональный хаб устойчивого развития
Владимир ОСИПОВ

Элси Хастингс отметил, что в течение всех 25 лет независимос­ти Казахстан и его народ отличались тем, что оставались постоянными и истинными друзьями Сое­диненных Штатов по многим вопросам безопасности и экономики, а также сделали огромные шаги в области демократизации и экономического развития.

По словам конгрессмена, Казахстан – надежный стратегический партнер США и НАТО в Центральной Азии. Республика вносит свой вклад в восстановление Афганистана, финансирует учебу тысяч афганских иммигрантов и беженцев, а также обеспечивает доступ к линиям снабжения и поддержку Коалиции международных сил содействия безо­пасности. Последние 13 лет силы безопасности Казахстана, США и НАТО проводят совместные программы по военной подготовке. Соглас­но данным Национального банка Казах­стана, американские компании инвестировали 24 млрд долларов в экономику РК в период с 2005 по 2016 год.

– Вместе с тем краеугольным камнем американско-казах­станских отношений является ядерное нераспространение, – подчеркнул Э. Хас­тингс, заметив, что пос­ле развала Советского Союза Казахстан унаследовал запасы ядерного оружия в размере 1 400 ядерных боеголовок – это четвертый крупнейший арсенал ядерного оружия в мире. Как отмечалось, Президент Нурсултан Назарбаев с первых дней продемонстрировал свою приверженность ядерному разоружению, отказавшись от этого арсенала. И с тех пор Правительство в Астане остается приверженным делу глобального ядерного нерас­пространения.

– Недавно при поддержке Международного агентства по атомной энергии страна учредила первый Банк низкообогащенного урана для обеспечения стабильности в использовании мирной ядерной энергии по всему миру. В качестве непостоянного члена Совета Безопасности ООН Президент Назарбаев намерен неуклонно проводить курс на ядерное разоружение, – добавил конгрессмен.

Не менее важны, по мнению Э. Хастингса, и другие инициативы Казахстана. В этом контексте отмечена растущая роль респуб­лики в качестве Регионального хаба устойчивого экономического развития в Центральной Азии.

– Программа «Нұрлы жол» и Стратегия «Казахстан-2050» – каждая из них отражает приверженность Президента Назарбаева­ к развитию транс­портной и телекоммуникационной инфраструктуры, а также диверсификации всей казахстанской экономики. В 2017 году Казахстан проведет Меж­дународную выставку «ЭКСПО­», которая нацелена на создание глобального диа­лога между государствами, НПО и корпорациями по воп­росу обеспечения устойчивого доступа к энергии при одновременном снижении выб­росов углекислого газа. Эти много­обещающие шаги в области экономического развития не только помогут казах­станскому народу, но также будут выгодны американским компаниям, работающим в Казахстане, – отметил Э. Хас­тингс и в завершение поздравил Нурсултана Назарбаева и народ Казахстана с наступающим праздником – 25-й годовщиной Независимости. 

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