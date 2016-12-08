​Региональный хаб устойчивого развития

Элси Хастингс отметил, что в течение всех 25 лет независимости Казахстан и его народ отличались тем, что оставались постоянными и истинными друзьями Соединенных Штатов по многим вопросам безопасности и экономики, а также сделали огромные шаги в области демократизации и экономического развития.
По словам конгрессмена, Казахстан – надежный стратегический партнер США и НАТО в Центральной Азии. Республика вносит свой вклад в восстановление Афганистана, финансирует учебу тысяч афганских иммигрантов и беженцев, а также обеспечивает доступ к линиям снабжения и поддержку Коалиции международных сил содействия безопасности. Последние 13 лет силы безопасности Казахстана, США и НАТО проводят совместные программы по военной подготовке. Согласно данным Национального банка Казахстана, американские компании инвестировали 24 млрд долларов в экономику РК в период с 2005 по 2016 год.
– Вместе с тем краеугольным камнем американско-казахстанских отношений является ядерное нераспространение, – подчеркнул Э. Хастингс, заметив, что после развала Советского Союза Казахстан унаследовал запасы ядерного оружия в размере 1 400 ядерных боеголовок – это четвертый крупнейший арсенал ядерного оружия в мире. Как отмечалось, Президент Нурсултан Назарбаев с первых дней продемонстрировал свою приверженность ядерному разоружению, отказавшись от этого арсенала. И с тех пор Правительство в Астане остается приверженным делу глобального ядерного нераспространения.
– Недавно при поддержке Международного агентства по атомной энергии страна учредила первый Банк низкообогащенного урана для обеспечения стабильности в использовании мирной ядерной энергии по всему миру. В качестве непостоянного члена Совета Безопасности ООН Президент Назарбаев намерен неуклонно проводить курс на ядерное разоружение, – добавил конгрессмен.
Не менее важны, по мнению Э. Хастингса, и другие инициативы Казахстана. В этом контексте отмечена растущая роль республики в качестве Регионального хаба устойчивого экономического развития в Центральной Азии.
– Программа «Нұрлы жол» и Стратегия «Казахстан-2050» – каждая из них отражает приверженность Президента Назарбаева к развитию транспортной и телекоммуникационной инфраструктуры, а также диверсификации всей казахстанской экономики. В 2017 году Казахстан проведет Международную выставку «ЭКСПО», которая нацелена на создание глобального диалога между государствами, НПО и корпорациями по вопросу обеспечения устойчивого доступа к энергии при одновременном снижении выбросов углекислого газа. Эти многообещающие шаги в области экономического развития не только помогут казахстанскому народу, но также будут выгодны американским компаниям, работающим в Казахстане, – отметил Э. Хастингс и в завершение поздравил Нурсултана Назарбаева и народ Казахстана с наступающим праздником – 25-й годовщиной Независимости.